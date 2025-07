Ein starker Sieg des FCB. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Überraschungen gegen Oberliga-Klubs, Neuwerk & Bosporus jubeln Der FC Büderich und der VfL Jüchen-Garzweiler unterliegen gegen Landesliga-Klubs, die Sportfreunde Neuwerk und der FC Bosporus Düsseldorf setzen Ausrufezeichen. Ratingen 04/19 behauptet sich bei TuRU Düsseldorf, Union Nettetal schlägt den 1. FC Viersen. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Landesliga 2 Bezirksliga 1 Bezirksliga 3 Oberliga Niederrhein + 13 weitere

Spannende Testspiele sind in der Vorbereitung garantiert, so auch am 20. Juli. Die Oberliga-Klubs FC Büderich und VfL Jüchen-Garzweiler verlieren gegen DV Solingen und SV Scherpenberg, die Sportfreunde Neuwerk und der FC Bosporus Düsseldorf sorgen für Überraschungen. Auswärtssiege in Traditionsduellen feiern Ratingen 04/19 und der SC Union Nettetal.

Nettetal schlägt Viersen klar Gestern, 15:00 Uhr 1. FC Viersen FC Viersen SC Union Nettetal Nettetal 0 4 Ohne den Rückzug des 1. FC Viersen aus der Landesliga hätte es das Derby gegen den SC Union Nettetal in der Liga gegeben, schließlich ist der SCU aus der Oberliga abgestiegen. Da die Liga-Partie entfällt, kam es in der Vorbereitung zum Lokalduell mit klarem Sieger: Der SCU gewinnt auch dank des Doppelpacks von Phillip Spickenbaum mit 4:0 gegen den Ex-Klub von Trainer Kemal Kuc. Scherpenberg dreht in der Schlussphase auf Gestern, 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen SV Scherpenberg Scherpenberg 1 2 Abpfiff Nach einer Nullnummer zur Pause traf der neue Japan-Stürmer des VfL Jüchen-Garzweiler bereits zum zweiten Mal im zweiten Spiel: Yuta Inoe netzte gegen den Landesligisten SV Scherpenberg, dem in der Schlussphase dann aber die Überraschung gelang: Jasin Saiti glich aus (84.), dann verwandelte Tevfik Kücükarslan einen Freistoß direkt zum 2:1-Siegtreffer (89.). Für Oberliga-Aufsteiger Jüchen war es die erste Niederlage in der Vorbereitung. DV Solingen schlägt den FC Büderich

Gestern, 15:00 Uhr DV Solingen DV Solingen FC Büderich FC Büderich 3 2 Abpfiff Der DV Solingen wird auch in der neuen Spielzeit wieder ein Anwärter auf die Oberliga sein - und hat diese Erwartungshaltung gegen den FC Büderich abermals unterstrichen. Durch Riyan Khan (7.), Bilal El Ouamari (45.+2) und Illia Pieshykov (75.) führten die Hausherren mit 2:0 und 3:1. Kevin Weggen verkürzte für den FCB zwar in der Schlussphase, aber Büderich konnte nicht mehr ausgleichen. Der Sieg ging an die Elf von Engin Kizilarslan. Ratingen gewinnt gegen die TuRU Gestern, 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf TuRU 80 Ratingen 04/19 Ratingen 0 2 Abpfiff Laut FuPa-Datenbank trafen TuRU Düsseldorf und Ratingen 04/19 schon zum 30. Mal aufeinander, aber zum ersten Mal bestritten die Schwergewichte des Düsseldorfer Amateurfußballs ein Testspiel gegeneinander. Auch wenn sich TuRU stark verstärkt hat, ging das Spiel zugunsten des Favoriten aus: Ein Doppelschlag von Giuliano Zimmerling (82.) und Umut Yildiz (83.) sorgten für den späten 2:0-Triumph der Ratinger. Neuwerk gewinnt Kräftemessen