Überraschungen deuten sich nur an: Viktoria und Fortuna in Runde 2

Die erste Runde des Mittelrheinpokals am Mittwochabend brachte für die beiden höherklassigen Favoriten keine bösen Überraschungen. Drittligist Viktoria Köln siegte bei Germania Teveren mit 5:1, Regionalligist Fortuna Köln gewann zeitgleich beim SV Bergisch Gladbach ebenfalls mit 5:1. Beide Mannschaften sind damit souverän in die zweite Runde eingezogen.

In Teveren stellte die Viktoria früh die Weichen. Schon in der dritten Minute traf Marco Pledl zur Führung, musste aber kurz darauf verletzt ausgewechselt werden. „Es sah jetzt nicht so gut aus. Schwierige Situation mit Gegnereinwirkung im Knie. Wir drücken die Daumen, aber sah jetzt im ersten Moment nicht so gut aus. Wir hoffen natürlich, dass es nicht so schlimm ist, aber genau das kann ich noch nicht sagen“, erklärte Trainer Marian Wilhelm in einem Interview nach dem Spiel zur Schrecksekunde um seinen Flügelspieler.

Besonders freute ihn, dass auch Spieler mit weniger Einsatzzeiten überzeugen konnten: „Es war uns total wichtig, dass wir mit voller Energie auf dem Platz stehen. Ich glaube, das haben wir geschafft, dass wir echt in vielen Phasen extrem hier den Fight angenommen haben und wirklich Energie auf den Platz gebracht haben und gezeigt haben, dass uns das extrem wichtig ist, dieser Wettbewerb.“

Zuvor hatte Germania Teveren nach einem Konter durch Joel Klieber noch zum 1:1 ausgeglichen, doch Raphael Ott sorgte mit einem sehenswerten Schlenzer für die erneute Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel war die Partie eine klare Angelegenheit: Benjamin Zank mit einem Doppelpack sowie Florian Engelhardt per Distanzschuss schraubten das Ergebnis in die Höhe. Wilhelm lobte seine Elf: „Insgesamt haben wir in der ersten Halbzeit viel liegen lassen, viele gute Chancen. Wir müssen früher die Tore machen, so wird es zwischendurch nochmal ein bisschen kribbelig. Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden, wie wir dann auch damit umgegangen sind.“

Der SV 09 Bergisch Gladbach hat sich im Pokalduell mit Fortuna Köln teuer verkauft, am Ende aber die Favoritenrolle der Südstädter anerkennen müssen. Über weite Strecken bot der Mittelrheinligist dem Regionalligisten ein Duell auf Augenhöhe, ehe sich die höhere individuelle Qualität der Gäste durchsetzte.

Schon in der Anfangsphase war die Fortuna die aktivere Mannschaft und setzte erste offensive Akzente. Eine gefährliche Hereingabe entschärfte Torwart Robin Schulze mit starker Reaktion, doch nach 32 Minuten war auch er machtlos: Nach einem druckvollen Angriff der Gäste fand der Ball den Weg zu Tom Geerkens, der frei zum Abschluss kam und überlegt ins linke untere Eck vollendete. Bitter für die Gastgeber: Kurz vor dem Gegentor musste Kapitän Claudio Heider angeschlagen mit Knieproblemen ausgewechselt werden – genau über seine Seite fiel der Treffer.



Nach der Pause entwickelte sich ein Spiel ohne große Chancen, in dem Bergisch Gladbach die Fortuna weitgehend in Schach hielt und selbst auf Umschaltmomente lauerte. Die größte Gelegenheit hatte Jonas Rücke, dessen Schussversuch noch geblockt wurde. Den fälligen Eckball nutzte Maik Marquardt zum umjubelten Ausgleich (71.). Doch die Freude hielt nicht lange: Ein unglücklicher Querschläger in der 09-Defensive leitete die erneute Führung der Kölner ein (77.), ehe Enzo Wirtz per Strafstoß in der 83. Minute auf 3:1-Endstand erhöhte.

In der Nachspielzeit legte der Regionalligist durch Younes Derbali (90.+3) und Nico Thier (90.+4) zwei weitere Treffer nach und zieht am Ende verdient in die 2. Runde des Mittelrheinpokals ein.