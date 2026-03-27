Überraschungen: Bornim trotzt Spitzenreiter Viktoria, Zepernick 2:2 Landesliga Nord: Die Partien des 20. Spieltags in der Übersicht. von LS · Gestern, 22:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Anna Zeller

Die Landesliga Nord erlebte zum heutigen Auftakt des 20. Spieltags emotionale Wendungen, die so kaum vorhersehbar waren. In den Stadien der Region zeigten vor allem die Mannschaften aus dem Tabellenkeller eine bemerkenswerte Moral und brachten die Favoriten der Liga ins Wanken. Es war ein Spieltag, an dem Leidenschaft über die reine Tabellenposition triumphierte und der Abstiegskampf eine neue Intensität erhielt.

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Vor 267 Zuschauern ereignete sich in Bornim eine kleine Sensation. Die SG Bornim, das Schlusslicht der Tabelle, empfing den souveränen Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam. Zunächst schien alles nach Plan für den Favoriten zu laufen, als Tom Nattermann in der 30. Minute die Führung zum 0:1 erzielte. Doch die Stimmung kippte in der zweiten Halbzeit, als Daniel Becker in der 54. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Die Überzahl beflügelte die Hausherren, die mit großem Kämpferherz auf den Ausgleich drängten. In der 65. Minute belohnte Anton Grocholl die Bemühungen der Bornimer mit dem Treffer zum 1:1. Trotz der numerischen Überlegenheit und wütender Angriffe beider Seiten blieb es beim Unentschieden.

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In Eberswalde sahen 80 Zuschauer eine Geduldsprobe für den FV Preussen Eberswalde gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03. In einer Partie, die lange Zeit ohne Tore blieb, bewiesen die Preussen den längeren Atem. Es dauerte bis zur 74. Minute, ehe Magomed Makhadaev den Bann brach und die Gastgeber mit 1:0 in Führung schoss. Buckow versuchte am Ende alles, um noch einen Punkt zu entführen, doch die Eberswalder Defensive hielt stand. In der 89. Minute sorgte Diego Lima De Mello mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung. ---

Dramatisch verlief das Gastspiel der SG Einheit Zepernick 1925 beim Angermünder FC. Vor 100 Zuschauern sah der Tabellenzweite lange Zeit wie der sichere Sieger aus. Justin Pehl brachte die Gäste in der 20. Minute mit 0:1 in Führung. Als Paul Maurer in der 59. Minute einen Foulelfmeter zum 0:2 verwandelte, schien die Gegenwehr des Aufsteigers gebrochen zu sein. Doch Angermünde bewies in der Schlussphase eine unglaubliche Resilienz. In der 83. Minute keimte durch den Anschlusstreffer von Artem Filonenko zum 1:2 wieder Hoffnung auf. Die Emotionen kochten über, als Nico Hanse in der 90. Minute tatsächlich noch der Ausgleich zum 2:2 gelang. ---

Ein direktes Duell im gesicherten Mittelfeld findet in Neustadt statt. Der Gastgeber belegt mit 19 Punkten den neunten Rang, Hennigsdorf steht mit 21 Punkten knapp davor auf Platz 8. In der Hinrunde dominierten die Neustädter das Aufeinandertreffen überraschend deutlich mit 5:1. Hennigsdorf wird auf Revanche sinnen, um die Tabellenposition vor dem Konkurrenten zu verteidigen. Heute, 15:00 Uhr FSV Bernau FSV Bernau FC Schwedt 02 FC Schwedt 15:00 PUSH In Bernau begegnen sich zwei spielstarke Mannschaften der oberen Tabellenhälfte. Der FSV Bernau (Platz 5, 36 Punkte) empfängt den FC Schwedt 02, der trotz Punktabzügen mit 30 Zählern auf Platz 6 liegt. Das Hinspiel war ein torreiches und enges Spiel, das Schwedt mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Top 4 der Liga wahren.

Ein echtes Nachbarschaftsduell in der Tabelle steht in Babelsberg an. Beide Mannschaften weisen mit 18 Punkten die gleiche Ausbeute auf und belegen die Plätze 10 und 11. Im Hinspiel behielt Fortuna Babelsberg mit 3:0 die Oberhand. In dieser Partie geht es für beide Vereine darum, den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern und sich im Mittelfeld zu stabilisieren.

In Zehdenick herrscht Alarmstufe Rot: Der Vorletzte (10 Punkte) empfängt den Zwölften aus Alt Ruppin (16 Punkte). Für Zehdenick ist ein Erfolgserlebnis essenziell, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Da Alt Ruppin das Hinspiel mit 2:0 gewann, reisen die Gäste mit dem psychologischen Vorteil an, während die Hausherren vor heimischer Kulisse unter hohem Erfolgsdruck stehen.