Überraschungen an Tag zwei: Drei Landesklasse-Teams fliegen raus

– Foto: Lara Landgraf

Mit vier Partien wurde die 24. Auflage des Sparkassen-Cups am Freitagabend eröffnet . Mit einigen Überraschungen ging es am Sonnabend weiter. In den sechs Begegnungen des Tages mussten gleich drei Landesklasse-Vertreter gegen unterklassige Gegner die Segel streichen.

Für die wahrscheinlich größte Überraschung sorgte der ESV Lokomotive Güsten. Nach einem 2:2 nach 90 Minuten setzte sich der Kreisliga-Aufsteiger im Elfmeterschießen mit 7:6 gegen den Landesliga-Absteiger SV 08 Baalberge durch. Auch für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens endet der Sparkassen-Cup in Runde eins: Mit 1:4 unterlag die Landesklasse-Elf beim Landesklasse-Absteiger SV Einheit Bernburg. Und auch für die ZLG Atzendorf/Förderstedt ist der Wettbewerb bereits vorbei: Mit 3:1 setzte sich Salzlandliga-Aufsteiger TSG Blau-Weiß Eggersdorf gegen den Landesklassisten durch.

Den einzigen Auswärtssieg am Sonnabend landete die TSG Calbe mit dem 4:1-Erfolg bei der SG Schneidlingen/Cochstedt. Dagegen setzten sich in den Duellen zwischen dem SSV Blau-Weiß Barby und dem SV Rot-Weiß Groß Rosenburg (3:2) sowie zwischen dem VfB Glöthe und dem Froser SV Anhalt (5:1) jeweils auch die Hausherren durch.