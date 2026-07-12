 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Überraschungen an Tag zwei: Drei Landesklasse-Teams fliegen raus

Sparkassen-Cup +++ In sechs Partien am Sonnabend setzte sich gleich dreimal der Underdog durch

von Kevin Gehring · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lara Landgraf

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Sparkassen-Cup
SC Bernburg
Baalberge
Kleinm./Zens
ZLG Atzendorf/Förderstedt

Mit vier Partien wurde die 24. Auflage des Sparkassen-Cups am Freitagabend eröffnet. Mit einigen Überraschungen ging es am Sonnabend weiter. In den sechs Begegnungen des Tages mussten gleich drei Landesklasse-Vertreter gegen unterklassige Gegner die Segel streichen.

Für die wahrscheinlich größte Überraschung sorgte der ESV Lokomotive Güsten. Nach einem 2:2 nach 90 Minuten setzte sich der Kreisliga-Aufsteiger im Elfmeterschießen mit 7:6 gegen den Landesliga-Absteiger SV 08 Baalberge durch. Auch für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens endet der Sparkassen-Cup in Runde eins: Mit 1:4 unterlag die Landesklasse-Elf beim Landesklasse-Absteiger SV Einheit Bernburg. Und auch für die ZLG Atzendorf/Förderstedt ist der Wettbewerb bereits vorbei: Mit 3:1 setzte sich Salzlandliga-Aufsteiger TSG Blau-Weiß Eggersdorf gegen den Landesklassisten durch.

Den einzigen Auswärtssieg am Sonnabend landete die TSG Calbe mit dem 4:1-Erfolg bei der SG Schneidlingen/Cochstedt. Dagegen setzten sich in den Duellen zwischen dem SSV Blau-Weiß Barby und dem SV Rot-Weiß Groß Rosenburg (3:2) sowie zwischen dem VfB Glöthe und dem Froser SV Anhalt (5:1) jeweils auch die Hausherren durch.

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Samstag

Gestern, 15:00 Uhr
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
7
n.E.
6

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Eintracht Winningen-Reinstedt
SSV Eintracht Winningen-ReinstedtSSV Eintracht Winningen-Reinstedt
SV Warthe Hakeborn
SV Warthe HakebornHakeborn
Abgesagt

Gestern, 15:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
4
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SG Schneidlingen/Cochstedt
SG Schneidlingen/CochstedtSG Schneidlingen/Cochstedt
TSG Calbe
TSG CalbeCalbe
1
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Eggersdorf
TSV Blau-Weiß EggersdorfEggersdorf
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
3
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Blau-Weiß Barby
SSV Blau-Weiß BarbyBarby
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg
SV Rot-Weiß Groß RosenburgGr.Rosenburg
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Glöthe
VfB GlötheGlöthe
Froser SV Anhalt
Froser SV AnhaltFroser SV
5
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Neugattersleben
VfB NeugatterslebenNeugattersl.
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
Abgesagt

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Sonntag

Heute, 14:00 Uhr
FSV Eiche Pobzig
FSV Eiche PobzigPobzig
SC Seeland
SC SeelandSeeland
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Wacker 90 Felgeleben
SV Wacker 90 FelgelebenFelgeleben
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Sankt Georg Hecklingen
SV Sankt Georg HecklingenHecklingen
FSV Drohndorf-Mehringen
FSV Drohndorf-MehringenDrohndorf
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SV Wolmirsleben/Unseburg/TarthunSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
14:00live