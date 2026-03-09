Überraschungen an Spieltag 20: Soonwald und Simmertal nur mit Remis Der Rückblick auf die A-Klasse Bad Kreuznach: Meisenheim II ist der Spieltagssieger, zusammen mit der SG Alsenztal, die spielfrei war +++ Soonwald mit 2:2 in Medard, Simmertal nur 1:1 gegen Hackenheim II +++ Benhur Bayir schießt zehn (!) Tore in nur einem Spiel von Max Schäfer · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Die Hürde TuS Hackenheim II konnte der VfL Simmertal nicht überspringen. Hier im Duell: Die beiden Kapitäne Tim Hein (links, VfL) und Nico Schmidt (rechts, TuS). – Foto: Gregor Wurdel

Bad Kreuznach. Bereits am Samstag eröffnete die SG 1946 Hüffelsheim II mit 4:0-Auswärtssieg beim TuS Pfaffen-Schwabenheim II den 20. Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach. Am Sonntag gewann Karadeniz Bad Kreuznach gegen den Tabellenletzten FC Bavaria Ebernburg deutlich mit 13:1. Alleine zehn Treffer für die Hausherren steuerte dabei Goalgetter Benhur Bayir bei, der damit bereits bei 43 Saisontoren steht. Ebernburg hat damit in der Fremde weiterhin keinen einzigen Zähler eingefahren. Auswärtspunkte holte hingegen der formstarke FC Bad Sobernheim, der beim TSV Hargesheim mit 2:0 gewann. Zwischen dem SV Medard und Primus SG Soonwald gab es beim 2:2 keinen Sieger. Ebenfalls ohne Gewinner endete die Partie zwischen dem Topteam VfL Simmertal und dem TuS Hackenheim II, die sich 1:1 trennten. Das gleiche Ergebnis stand auch im Duell der SG Gräfenbachtal gegen den TuS Waldböckelheim auf der Anzeigetafel. Einen Heimsieg feierte die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II, die sich mit 4:1 gegen die SG Nordpfalz durchsetzte und durch den Patzer von Simmertal auf Tabellenrang zwei vorschob. Gut mit den Ergebnissen des Spieltags leben konnte auch die SG Alsenztal, die unter der Woche ihr Nachholspiel gegen den TuS Hackenheim II ganz spät mit 3:1 gewann und am Wochenende spielfrei war.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Soonwalds Co-Trainer Sven Scholl sah insgesamt keine überzeugende Leistung seines Teams: „Wir wollten druckvoll in die Partie starten und genauso wie sonst aufspielen, das ist uns allerdings über fast die gesamte Spieldauer nicht gelungen.“ Lediglich in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit habe sein Team eine stärkere Druckphase gehabt. Die Gastgeber setzten derweil vor allem auf viele lange Bälle, um zum Erfolg zu kommen. Der SV Medard ging in der 31. Minute in Führung. Nach einem langen Einwurf sprang der Ball an die Hand eines Soonwalders – den fälligen Strafstoß verwandelte Nils Raab sicher zum 1:0. Die Gäste antworteten kurz vor der Pause: Nach einer Ecke setzte sich Tom Cross im Luftduell durch und köpfte zum 1:1 ein (41.). Die erneute Führung der Gastgeber entstand nach einem Einwurf an der Mittellinie. Soonwald verlor das Kopfballduell, Friedrich Münch nutzte die Situation und vollendete zum 2:1 ins lange Eck. Die SG stemmte sich anschließend gegen die drohende erste Saisonniederlage.