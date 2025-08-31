Überraschungen am fünften Spieltag Fußball A-Klasse 4

In der A-Klasse 4 gewinnt der TSV Hartpenning das Top-Spiel gegen Miesbach II, Kreuth II siegt fulminant gegen den TSV Irschenberg.

Landkreis – Der fünfte Spieltag in der A-Klasse 4 hielt einige Überraschungen bereit: Der TSV Hartpenning gewann das Top-Spiel gegen den SV Miesbach II, der Warngauer Mohamed Bangoura schlug Hausham nahezu im Alleingang, und eine stark aufgestellte Kreuther Zweitvertretung gewann eine wilde elf-Tore-Partie gegen Irschenberg. SC Wörnsmühl – Lenggrieser SC II 2:1 (1:0) Tore: 1:0 Sitzberger (30.), 2:0 Fichtner (68.), 2:1 Franke (90.+1.) Nach dem Last-Minute-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den SV Warngau erledigte der SC Wörnsmühl seine Hausaufgaben und konnte den dritten Sieg der Saison einfahren.

Obwohl die Lenggrieser Kreisligareserve in der ersten halben Stunde die spielbestimmende Mannschaft war, gelang es dem SC, durch einen Freistoß in Führung zu gehen. Im zweiten Abschnitt änderte sich das Geschehen, die Wörnsmühler übernahmen zunehmend das Zepter. Folgerichtig erhöhte Top-Stürmer Matthias Fichtner auf 2:0 für die Hausherren.

In der Nachspielzeit machte der Lenggrieser Anschlusstreffer die Partie noch einmal scharf. Am Ausgang änderte sich jedoch nichts mehr. „Schlussendlich haben wir das Spiel aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient heimgefahren“, resümiert Wörnsmühls Sprecher Marc Doll. Türkspor Hausham – SV Warngau 0:4 (0:2) Tore: 0:1/0:2/0:3/0:4 Bangoura (5./21./53./61.) Die Partie Türkspor Hausham gegen den SV Warngau kannte einen Namen: Mohamed Bangoura. Der junge Warngauer Flügelflitzer traf vierfach für den SV und bescherte der Elf von Trainer Daniel Mayer fast im Alleingang den Auswärts-Dreier.

„Wir haben unser Spiel runtergespielt und konnten gut durchwechseln, was glaube ich in der momentanen Phase sehr wichtig ist“, resümiert der Warngauer Trainer, der die faire Haushamer Spielart hervorhebt. Für Türkspor ist die 0:4-Heimpleite nach den zuletzt höheren Niederlagen wieder ein verkraftbares Ergebnis, wenngleich man in fünf Spieltagen die fünfte Pleite verbuchen muss. „Ich glaube, dass bei Türkspor bestimmt noch der ein oder andere auch mal Punkte lassen wird“, sagt Mayer, der in drei bis vier Spielern des Gegners hohes Potenzial sieht. FC Real Kreuth II – TSV Irschenberg 7:4 (4:2) Tore: 1:0 Borrmann (9.), 1:1 Fric (10.), 2:1 Hofbauer (14.), 2:2 Andreae (Elfmeter/16.), 3:2/4:2 Frank (31./35.), 5:2 Kreppert (47.), 5:3 Andreae (49.), 6:3 Kutulu (56.), 6:4 Moser (80.), 7:4 Kreppert (83.) Ein elf-Tore-Spektakel gab es in einer wilden Begegnung zwischen der Kreuther Kreisklassenreserve und dem TSV Irschenberg am Samstag am Enterbach zu sehen. Die Gäste vom Irschenberg, die eigentlich gut in die Saison gestartet waren, mussten überraschend die zweite Saisonniederlage hinnehmen.

„Zu einer mangelnden Leistung kam auch noch viel Pech dazu“, erklärt TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger die Pleite. Ein Sieg wäre möglich gewesen, wenngleich aber nicht verdient, meint der Abteilungsleiter der besten Offensive der Liga. Für die Königlichen ist es dagegen nicht nur ein gelungenes Heimspielwochenende, sondern nach den vier Auftaktpleiten auch der erste Dreier in dieser Saison. SF Fischbachau – TSV Weyarn II 3:0 (2:0) Tore: 1:0 Grünwald (4.), 2:0/3:0 Isenmann (45.+2./90.+5.) Die Sportfreunde Fischbachau siegten auch im vierten Spiel in Serie und setzten sich am Tabellengipfel der A-Klasse 4 fest. Während in der ersten Hälfte die Partie etwas zäh war und eher einem müden Sommerkick glich, wurde es im zweiten Abschnitt besser.

Der entscheidende Faktor war wieder einmal Heinrich Isenmann, der mit zwei Treffern in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte. „Es gab keinen Torschuss für den Gegner. Wir hätten auch höher gewinnen können“, sagt SF-Trainer Hans Ostner. Einzig die schwache Chancenverwertung sei mangelhaft gewesen.

Für die Weyarner Zweitvertretung ist es die vierte Niederlage. „Die Moral und der Einsatz haben wieder einmal gepasst“, sagt TSV-Coach Julian Arndt. „Wenn wir so weitermachen, werden wir irgendwann die ersten Punkte einfahren, da bin ich sicher.“ TSV Hartpenning – SV Miesbach II 3:1 (2:1) Tore: 0:1 Morena (10.), 1:1 Traxl (14.), 2:1 Weindl (36.), 3:1 Burggraf (47.) Der TSV Hartpenning gewann den A-Klassen-Kracher gegen den SV Miesbach II überraschend mit 3:1. Obwohl die Kreisstädter nach nur zehn Minuten in Führung gehen konnten, glichen die Hartpenninger postwendend aus und konnten die Partie im weiteren Verlauf zu ihren Gunsten drehen.

„Meine Mannschaft hat mich selbst überrascht und ein sehr gutes Spiel abgeliefert“, freut sich TSV-Coach Wacco Schmid, der vor allem die kämpferische Leistung und den Zusammenhalt im Team hervorhebt. Es sei kein schönes, aber sehr effektives Duell gewesen.

Nach den jüngsten enttäuschenden Auftritten gegen Fischbachau und Schliersee, ist der Heimsieg gegen den Meisterschaftsfavoriten eine starke Reaktion.

Die Miesbacher bleiben dagegen in den Duellen mit den Top-Teams weiterhin punktlos. „Insgesamt war es einfach nicht unser Tag“, erklärt SV-Trainer Amine Ghazali.