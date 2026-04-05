Überraschung:Außenseiter SG GO punktet gegen Favoriten HSV

Der Heikendorfer SV übernahm zunächst die Kontrolle und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. In der 28. Minute brachte Ayberk Kaya die Gäste verdient mit 1:0 in Führung. Oldenburg/Göhl hatte in dieser Phase Probleme, Zugriff auf das Spiel zu bekommen, hielt jedoch kämpferisch dagegen.

Nach der Pause zeigte sich ein anderes Bild: Oldenburg/Göhl war die aktivere Mannschaft und hatte mehr Spielanteile. Zwingende Torchancen blieben jedoch Mangelware. Der Heikendorfer SV hingegen fand kaum noch statt, was auch Co-Trainer Jens Theuerkauf bestätigte: Seine Mannschaft habe „eigentlich deutlich mehr vom Spiel“ gehabt, sei aber vor dem Tor nicht konsequent genug gewesen.

Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. In der 38. Minute traf Luca Justin Neumann mit einem Distanzschuss aus rund 25 Metern zum 1:1. Der Treffer gab Oldenburg/Göhl spürbar Auftrieb und markierte den Wendepunkt in einer Partie, die danach deutlich offener verlief.

Er ergänzte, dass man sich nach dem Spiel fast ärgern müsse: „Vor dem Spiel hätten wir das 1:1 sofort unterschrieben, aber heute war deutlich mehr drin.“ Besonders bemerkenswert sei zudem der niedrige Altersdurchschnitt gewesen – zeitweise lag dieser unter 20 Jahren, da viele junge Spieler eingesetzt wurden.

Hungerecker: „Schlechtester Saisonauftritt“

Auf Seiten der Gäste fiel das Fazit deutlich kritischer aus. Trainer Mark Hungerecker sprach offen von einer enttäuschenden Leistung: „Das war unser schlechtester Saisonauftritt bisher.“ Seine Mannschaft habe nie richtig ins Spiel gefunden und weder die gewohnte Energie noch die nötige Durchschlagskraft auf den Platz gebracht.

Auch äußere Faktoren wie der unebene Platz hätten laut Hungerecker eine Rolle gespielt, dennoch stellte er klar: „Mehr als einen Punkt haben wir uns heute auch nicht verdient.“ Mit Blick auf das Aufstiegsrennen sei das Ergebnis „natürlich zu wenig“.

Fazit

Das 1:1 ist für Oldenburg/Göhl ein Achtungserfolg, fühlt sich nach dem Spielverlauf jedoch fast wie eine verpasste Chance an. Gegen einen starken Gegner zeigte die junge Mannschaft eine reife Leistung und war dem Sieg im zweiten Durchgang näher.

Der Heikendorfer SV hingegen lässt wichtige Punkte liegen und muss sich vor allem die schwache eigene Leistung ankreiden lassen. Während Oldenburg/Göhl Mut aus diesem Auftritt schöpfen kann, heißt es für die Gäste: abhaken und schnell wieder in die Spur finden.

Stimmen zum Spiel

SG Oldenburg/Göhl: Bennecke – Konrad Lunau, Neumann, Sarau, Viehrig – Wellendorf, Janner (60. Röhrle) – Jano, Wölk, Prüss (84. Furhmann) – Kowski (67. Plöger).

Trainer: Martin Kofski.

Heikendorfer SV: Müller – Markquardt, Sossou, Jahnke, Linus Mordhorst – Martens – Meenken (78. Kracht) Ronny Palm (60. Botschatzke), Lühr, Deutschbein – Kaya (87. Göser).

Trainer: Mark Hungerecker.

SR: Justin Fedde (TSV Barlt).

Ass.: Til Schröder, Kevin Weißmann.

Z.: 40.

Tore: 0:1 Ayberk Kaya (28.), 1:1 Luca Neumann (38.).