Valdrin Blakaj (am Ball) ist nicht mehr Spielercoach des TuS Walburgskirchen – Foto: Alfred Brumbauer

Überraschung: Walburgskirchen trennt sich von Blakaj Der 32-jährige Spielertrainer des Bezirksligisten muss eine Woche vor der Winterpause seinen Hut nehmen

Das ist eine komplett unerwartete Meldung: Valdrin Blakaj ist nicht mehr Spielertrainer des erfolgreichen Bezirksliga-Neulings TuS Walburgskirchen. Der im vergangenen Winter vom SSV Eggenfelden gekommene Mittelfeldmann, der am heutigen Montag seinen 32. Geburtstag feiert, wurde einen Tag nach der 3:4-Derbyniederlage gegen den ASCK Simbach von seinen Aufgaben entbunden. Ungewöhnlich ist vor allem auch der Zeitpunkt der Entlassung, denn nach dem Auswärtsspiel am kommenden Wochenende beim FC Eintracht Landshut verabschieden sich die TuS-Kicker ohnehin in die Winterpause.

Unter Blakajs Regie spielte die Multi-Kulti-Truppe des kleinen Dorfvereins aus der Marktgemeinde Tann in der Kreisliga Isar-Rott eine starke Frühjahrsrunde und wurde noch Vizemeister. In der Relegation hielten die Rottaler den TSV Vilsbiburg mit 3:1 in Schach und schafften damit den erstmaligen Sprung in die Bezirksliga. Auch eine Etage höher lief es lange Zeit wie am Schnürchen, der Neuling war sogar zwischenzeitlich Tabellenführer. Zuletzt geriet der TuS-Motor jedoch ins Stottern und Osmanaj, Bedak & Co. sind "nur" mehr Vierter, haben jedoch den zweiten Rang noch in unmittelbarer Reichweite. "Wir haben Valdrin viel zu verdanken und er ist zweifellos ein guter Trainer. Aber die Entwicklung der letzten Wochen hat überhaupt nicht mehr gepasst und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, darauf zu reagieren", lässt Walburgskirchens Teammanager und Gönner Günther Baumgartner wissen.







Unzufrieden mit der Entwicklung der letzten Wochen: TUS-Teammanager und Mäzen Günther Baumgartner – Foto: Charly Becherer