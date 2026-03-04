Überraschung vor der Rückrunde: Neuried und Hiechinger gehen getrennte Wege Trainerwechsel beim TSV Neuried von Michael Schadt · Heute, 08:21 Uhr · 0 Leser

Nach gut anderthalb Jahren ist Schluss für Thomas Hiechinger in Neuried. – Foto: Dagmar Rutt

Die Gründe der Trennung bleiben unklar. Beide Seiten sprechen von offenen Themen. Der Verein sucht bereits einen Nachfolger für den Cheftrainer.

Neuried – Die Nachricht kommt für Außenstehende überraschend und zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Thomas Hiechinger ist nicht länger Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Neuried. Das bestätigten Coach und Verein auf Nachfrage des Münchner Merkur. Damit stehen die Grün-Weißen unmittelbar vor der Rückkehr in den Ligaspielbetrieb nach der Winterpause am kommenden Wochenende ohne Cheftrainer da. Interimsweise wird das Amt aktuell und in nächster Zeit vom Trainerteam der U19 um Stefan Simic gemeinsam mit dem letztjährigen U23-Coach Robert Schöttl übernommen, der zuletzt vorrangig als Springer zwischen den Mannschaften eingesetzt wurde. Auch zum Kreisliga-Wiederauftakt am Samstag (13.15 Uhr) mit dem wichtigen Derby im Kampf um den Klassenerhalt beim formstarken TSV Gräfelfing dürften Schöttl und Simic in der Verantwortung stehen. Endlich mal wieder etwas Langfristiges. Abteilungsleiter Martin Trissler äußert einen Wunsch für die Trainerlösung beim TSV Neuried.

Über die Hintergründe der Trennung von Hiechinger geben sich sowohl der TSV als auch sein ehemaliger Chefcoach bedeckt. Von einer „einvernehmlichen Trennung aus persönlichen Gründen“ spricht Fußballabteilungsleiter Martin Trissler. Zu dieser Äußerung möchte Hiechinger im Merkur-Gespräch bewusst nicht Stellung beziehen, sagt aber: „Es sind gerade noch ein paar offene Themen in der Klärung.“ Das bestätigt Trissler, der eine „saubere Lösung“ anstrebt. Beide Parteien möchten nach außen keine Details preisgeben – zumindest noch nicht. Neuried befindet sich bereits in Gesprächen – Wunsch nach etwas Festem Klar ist hingegen, dass der TSV Neuried bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für Hiechinger ist, der schon bei den vergangenen beiden Testspielen nicht mehr auf der Neurieder Bank saß. „Wir sind schon in ein paar Gesprächen“, verkündet Abteilungsleiter Trissler. Bis es eine Lösung gebe, hätten Schöttl, Simic und dessen U19-Co-Trainer Christian Ranhart das Vertrauen – im Zweifel auch bis zum Saisonende. „Am liebsten wollen wir schon jetzt einen neuen Trainer, spätestens aber im Sommer“, erklärt Trissler. Das Anforderungsprofil sei dabei klar: „In diesem Jahr rutschen rund zehn A-Junioren in den Herrenbereich. Wir suchen jemanden, der gut mit jungen Spielern arbeiten kann und das gerne möchte.“ Und: „Endlich mal wieder etwas Langfristiges.“