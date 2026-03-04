Überraschung vor der Rückrunde: Hiechinger trennt sich von Neuried

Nach gut anderthalb Jahren ist Schluss für Thomas Hiechinger in Neuried. – Foto: Dagmar Rutt

Neuried – Die Nachricht kommt für Außenstehende überraschend und zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Thomas Hiechinger ist nicht länger Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Neuried. Das bestätigten Coach und Verein auf Nachfrage des Münchner Merkur. Damit stehen die Grün-Weißen unmittelbar vor der Rückkehr in den Ligaspielbetrieb nach der Winterpause am kommenden Wochenende ohne Cheftrainer da. Interimsweise wird das Amt aktuell und in nächster Zeit vom Trainerteam der U19 um Stefan Simic gemeinsam mit dem letztjährigen U23-Coach Robert Schöttl übernommen, der zuletzt vorrangig als Springer zwischen den Mannschaften eingesetzt wurde. Auch zum Kreisliga-Wiederauftakt am Samstag (13.15 Uhr) mit dem wichtigen Derby im Kampf um den Klassenerhalt beim formstarken TSV Gräfelfing dürften Schöttl und Simic in der Verantwortung stehen.

Über die Hintergründe der Trennung von Hiechinger geben sich sowohl der TSV als auch sein ehemaliger Chefcoach bedeckt. Von einer „einvernehmlichen Trennung aus persönlichen Gründen“ spricht Fußballabteilungsleiter Martin Trissler. Zu dieser Äußerung möchte Hiechinger im Merkur-Gespräch bewusst nicht Stellung beziehen, sagt aber: „Es sind gerade noch ein paar offene Themen in der Klärung.“ Das bestätigt Trissler, der eine „saubere Lösung“ anstrebt. Beide Parteien möchten nach außen keine Details preisgeben – zumindest noch nicht.

Neuried befindet sich bereits in Gesprächen – Wunsch nach etwas Festem

Klar ist hingegen, dass der TSV Neuried bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für Hiechinger ist, der schon bei den vergangenen beiden Testspielen nicht mehr auf der Neurieder Bank saß. „Wir sind schon in ein paar Gesprächen“, verkündet Abteilungsleiter Trissler. Bis es eine Lösung gebe, hätten Schöttl, Simic und dessen U19-Co-Trainer Christian Ranhart das Vertrauen – im Zweifel auch bis zum Saisonende. „Am liebsten wollen wir schon jetzt einen neuen Trainer, spätestens aber im Sommer“, erklärt Trissler. Das Anforderungsprofil sei dabei klar: „In diesem Jahr rutschen rund zehn A-Junioren in den Herrenbereich. Wir suchen jemanden, der gut mit jungen Spielern arbeiten kann und das gerne möchte.“ Und: „Endlich mal wieder etwas Langfristiges.“

In den vergangenen Jahren herrschte viel Fluktuation auf den Trainerstühlen des TSV. Insbesondere Neurieds Zweite wurde fast im Jahresrhythmus neuen Übungsleitern anvertraut, doch auch bei der Ersten gab es zuletzt wenig Kontinuität. Sechs Trainer kamen und gingen in den vergangenen fünf Jahren – teils freiwillig, teils auf Geheiß des Vereins. Länger als anderthalb bis zwei Jahre war in dieser Zeit keiner im Amt. Auch Hiechinger nicht, der den Job im Sommer 2024 übernahm und eigentlich perfekt zu passen schien, wenngleich er den Bezirksliga-Abstieg vergangene Saison nach dem Umbruch nicht hatte verhindern können. Nach dem daraus resultierenden weiteren personellen Aderlass im Kader vor der aktuellen Saison und der Konsolidierung in der Kreisliga stimmte die Entwicklung in den vergangenen Monaten.

Hiechinger verabschiedet sich mit äußerst kurzer Stellungnahme

Nun ist das Kapitel des 39-Jährigen im Sportpark dennoch beendet. Durchaus abrupt, wie auch eine Stellungnahme Hiechingers nahelegt: „Die Mannschaft und ich hatten uns für die anstehende Rückrunde viel vorgenommen. In den ersten Vorbereitungsspielen konnten wir gute Leistungen zeigen und zwei Gegner schlagen, die uns im Sommer noch die Grenzen aufgezeigt hatten. Viele junge und talentierte Spieler wurden erfolgreich integriert und an die Herausforderungen im Herrenbereich herangeführt.“ Er bedanke sich für das Vertrauen, „das mir von Vereinsseite entgegengebracht wurde, und für die Unterstützung durch mein Trainerteam, die Mannschaft sowie alle ehrenamtlichen Helfer und Fans“.

Konkrete Pläne für seine eigene Zukunft im Fußball hat Thomas Hiechinger so kurz nach der Trennung noch nicht. „Mein Fokus liegt jetzt auf geschäftlichen Themen, da habe ich genug zu tun“, stellt er klar. Leid tue ihm die Situation vor allem für seine Spieler, die eine großartige Entwicklung genommen hätten. „Wir waren auf einem sehr guten Weg“, sagt der Ex-Coach. „Für die Zukunft wünsche ich dem Verein sportlich und menschlich weiterhin nur das Beste. Ich hoffe, meinen Anteil zum angestrebten Turnaround geleistet zu haben, und werde die weitere Entwicklung mit Interesse verfolgen.“