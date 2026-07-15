Überraschung: Vilzing schlägt den Jahn in einem Testspiel

Vilzings Martin Tiefenbrunner und Regensburgs Neuzugang Erik Majetschak kämpfen um den Ball. – Foto: Florian Würthele



Die Huthgarten-Kicker tanken Selbstvertrauen für die ersten Pflichtspiele der Saison – erst am Samstag im Pokal beim SV Wenzenbach, dann nächsten Freitag zum Regionalligastart gegen den 1. FC Nürnberg II. Entsprechend zufrieden zeigte sich DJK-Trainer Thorsten Kirschbaum nach diesem letzten Probelauf der Vorbereitung. Sein Resümee: „Das war wirklich gut heute. Die Jungs haben alles rausgehauen. Es war klar, dass wir heute etwas mehr im Block gefordert werden und dass Jahn Regensburg mehr den Ball hat. Kleine Fehler, wenn wir hoch attackieren oder pressen, werden schneller bestraft gegen einen solch starken Gegner. Siehe das 1:0. Insgesamt haben wir es aber echt gut gemacht. Wir haben uns nicht versteckt, Nadelstiche gesetzt und immer wieder versucht, vorne unsere Momente zu nutzen. Hier hatten wir auch die ein oder andere Balleroberung. Am Ende war natürlich schon ein bisschen Matchglück dabei, aber ich finde, insgesamt war es nicht unverdient, weil wir kämpferisch alles rausgehauen haben.“



Vor einer ordentlich Kulisse von rund 600 Zuschauern am Kaulbachweg erwischte der SSV Jahn den besseren Start. Am Ende einer druckvollen Anfangsphase markierte Lucas Hermes die verdiente Führung. Er traf wuchtig ins lange Eck, nach einer guten Ballstafette im Zentrum und einem Querpass von Marco Wörner (16.). Die Antwort der DJK ließ nicht lange auf sich warten. In einer Zwei-gegen-Zwei-Situation setzten sich die Gäste durch und am Ende vollstreckte Erol Özbay zum 1:1 (19.). Dieser Treffer gab Vilzing merklich Selbstvertrauen und die Kirschbaum-Elf fand nun deutlich besser ins Spiel. In der 25. Minute verschlampte Oscar Schönfelder den Ball und brachte anschließend Özbay im Strafraum zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Ex-Jahnler Andreas Jünger problemlos zum 1:2. Auch in der Folge zeigten die Regensburger im Defensivverbund immer wieder Schwächen, waren teils viel zu weit weg vom Gegner. Vilzing agierte defensiv kompakt und machte den Profis das Leben schwer. In den Minuten vor der Halbzeitpause war der Jahn nochmal am Drücker; David Philipp verzeichnete zwei Abschlüsse.





Auch nach dem Seitenwechsel machten die Vilzinger ihre Sache gut. Kompakt wurde verteidigt und verschoben, und nach vorne wurden immer wieder Nadelstiche gesetzt. Durch einen ruhenden Ball kam der SSV dennoch zum Ausgleich. Philipp setzte einen Freistoß aus 17 Metern unter die Latte (59.). Ein schönes Tor. Kurz darauf wechselte Jahn-Coach Sascha Hildmann kräftig durch und brachte acht neue Spieler ins Feld. Auch sein Gegenüber Thorsten Kirschbaum ließ am Ende seinen kompletten Kader ran. Die vielen Wechsel taten dem Spielfluss nicht unbedingt gut, die Partie nahm an Fahrt ab. In der 78. Spielminute war es dann ausgerechnet der ehemalige Jahn-Stürmer Markus Ziereis, der das Siegtor für Vilzing erzielte. Wieder einmal gab die Regensburger Hintermannschaft keine gute Figur ab. Nach einem Angriff über die rechte Seite hatte Ziereis Platz und traf ins linke, lange Eck zum 2:3-Endstand.



