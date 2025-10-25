Überraschung: Viktoria reist ohne Cheftrainer zu Tasmania

Nun ist klar: Thomas Kost ist nicht länger Trainer in Lichterfelde. Auf telefonische Nachfrage bestätigt Rocco Teichmann die Trennung, lässt die Gründe jedoch offen. Wer am Sonntag an der Seitenlinie steht, ist bereits entschieden. „Wir werden erst einmal eine interne Lösung aus dem Nachwuchsbereich finden“, sagt Teichmann.

An seiner Seite steht ein alter Bekannter: Rocco Teichmann. Gemeinsam sollen die beiden den Verein nach den stürmischen Zeiten mit Abstieg und vorläufiger Insolvenz stabilisieren und wieder in höhere Gefilde führen. Doch der sportliche Trend bleibt besorgniserregend – nach neun Spielen steht nur ein Punkt auf dem Konto, die Berlin-Liga droht akut. Auch im Pokal ist Schluss gegen Polar Pinguin.

Ende Juli wird Thomas Kost (56) in Lichterfelde als neuer Trainer vorgestellt. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nordost übernimmt er bei den Himmelblauen ein echtes Himmelfahrtskommando. Der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz bringt reichlich Erfahrung mit: Als Co-Trainer arbeitet er bereits bei Hannover 96 und Greuther Fürth, als Chefcoach steht er beim FC Bayern Hof an der Seitenlinie. Zudem ist er in der Jugend von Rot-Weiß Erfurt sowie im Ausland tätig und sammelt als Scout beim FC Arsenal internationale Eindrücke.

Die Suche nach Stabilität bei den Himmelblauen geht damit in die nächste Runde.

