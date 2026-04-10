Überraschung um Ex-Löwen: Regionalligist trennt sich von Sascha Mölders Ex-Löwe freigestellt von Luca Hayden · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Voller Emotionen an der Seitenlinie: Ex-Löwe Sascha Mölders muss in Wiedenbrück gehen. – Foto: IMAGO/Jens Dünhölter

Regionalligist Wiedenbrück hat sich von Ex-Löwe Sascha Mölders getrennt. Nach sechs sieglosen Spielen muss der frühere 1860-Stürmer gehen.

Ex-Löwe Sascha Mölders ist seinen Trainerjob beim SC Wiedenbrück los. Der frühere Stürmer des TSV 1860 München wurde beim Regionalligisten mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Tabellenletzte der Regionalliga West reagierte damit auf die anhaltend schwierige sportliche Situation im Abstiegskampf. Sieben Spieltage vor Saisonende liegt Wiedenbrück bereits deutlich hinter dem rettenden Ufer. Wie der Verein mitteilte, haben sich beide Seiten nach „intensiven und vertrauensvollen Gesprächen“ einvernehmlich auf das vorzeitige Ende der Zusammenarbeit verständigt. Mölders wird bis zum Ablauf seines Vertrags freigestellt.

Wir hätten uns als Verein ausdrücklich gewünscht, die Zusammenarbeit mit Sascha fortzuführen und den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen. Vorstand des SC Wiedenbrück „Wir hätten uns als Verein ausdrücklich gewünscht, die Zusammenarbeit mit Sascha fortzuführen und den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen“, erklärte der Vorstand des SC Wiedenbrück. „Die aktuelle sportliche Situation und die damit verbundenen Herausforderungen im Kampf um den Klassenerhalt haben uns jedoch dazu veranlasst, diese Entscheidung zu treffen, um neue Impulse zu setzen und der Mannschaft in der entscheidenden Saisonphase eine neue Dynamik zu geben.“