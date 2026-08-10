Überraschung um Baris Sarikaya: Oberliga-Scorer wechselt nach Köln

Ende Juli haben die Sportfreunde Baumberg mitten in der Vorbereitung den Abgang eines Leistungsträgers der vergangenen Jahre bekanntgegeben: Baris Sarikaya, zwischenzeitlich einer der besten Scorer der Oberliga Niederrhein, hat die Monheimer nach fünf Jahren verlassen. Und sein neuer Klub ist mit Blick auf die Vita eine echte Überraschung: Den 30-Jährigen zieht es in die Kreisliga A Köln.
Sarikaya kennt sich in der Domstadt bestens aus. Als Jugendspieler durchlief er das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln und spielte auf Bundesliga-Niveau, später debütierte er bei den Herren in der Regionalliga-Mannschaft des Effzeh. Über den FC Hürth gelang er zurück in die Viertklassigkeit und spielte zunächst für den TV Herkenrath, dann für den kürzlich wieder aufgestiegenen SV Bergisch Gladbach. Sein Aufenthalt beim 1. FC Düren war nur von kurzer Dauer, die Corona-Pandemie verhinderte mehr als fünf Einsätze in der Mittelrheinliga.
Stattdessen entwickelte sich der torgefährliche Offensivspieler bei den Sportfreunden Baumberg zur besten Version seiner selbst - und wurde 2024 sogar als Schlüsselspieler Meister mit seiner Mannschaft. Die beste Phase erlebte er 2022 und 2023, als er in 35 Spielen 24 Tore schoss und weitere 15 Treffer seiner Mitspieler auflegte.
Für die Leistungen in den vergangenen fünf Jahren wurde er von Baumberg entsprechend gewürdigt: „Kurz bevor die neue Saison beginnt, müssen wir uns noch von einem langjährigen Spieler verabschieden. Nach fünf Jahren im Trikot der Sportfreunde Baumberg endet die gemeinsame Zeit mit Baris Sarikaya. In dieser Zeit absolvierte Baris 112 Oberligaspiele für unsere Farben und war mit seinem Einsatz, seiner Leidenschaft und seiner Erfahrung ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Lieber Baris, wir bedanken uns herzlich für deinen unermüdlichen Einsatz und die vielen gemeinsamen Momente auf und neben dem Platz. Du hast die Sportfreunde Baumberg in den vergangenen Jahren geprägt und stets alles für den Verein gegeben. Für deinen weiteren sportlichen und privaten Weg wünschen wir dir von Herzen alles Gute, viel Erfolg und vor allem beste Gesundheit“, teilen die Monheimer mit.
Das Kapitel im höherklassigen Fußball ist für Sarikaya zumindest vorerst beendet. Der TFC Köln hat ihn als Zugang vorgestellt - und damit spielt die neue Nummer sieben erstmals in seiner Laufbahn in der Kreisliga A. Die Kölner sind aus der Bezirksliga abgestiegen und wollen augenscheinlich ihre Meisterschaft aus dem Jahr 2025 wiederholen. Mit Sarikaya haben sie nicht nur einen titelerfahrenen Akteur verpflichtet, sondern auch einen Spieler, der über Jahre in Baumberg gezeigt hat, dass er Spiele auf Oberliga-Niveau allein entscheiden kann.