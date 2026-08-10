Überraschung um Baris Sarikaya: Oberliga-Scorer wechselt nach Köln Baris Sarikaya hat im Trikot der Sportfreunde Baumberg starke Leistungen in der Oberliga gezeigt. Nun kehrt der frühere Regionalliga-Spieler an den Mittelrhein und sogar nach Köln zurück - und spielt ab sofort in der Kreisliga A. von André Nückel · Heute, 15:10 Uhr · 0 Leser

Das ist Baris Sarikaya. – Foto: Ralph Görtz

Ende Juli haben die Sportfreunde Baumberg mitten in der Vorbereitung den Abgang eines Leistungsträgers der vergangenen Jahre bekanntgegeben: Baris Sarikaya, zwischenzeitlich einer der besten Scorer der Oberliga Niederrhein, hat die Monheimer nach fünf Jahren verlassen. Und sein neuer Klub ist mit Blick auf die Vita eine echte Überraschung: Den 30-Jährigen zieht es in die Kreisliga A Köln.

Sarikaya kennt sich in der Domstadt bestens aus. Als Jugendspieler durchlief er das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln und spielte auf Bundesliga-Niveau, später debütierte er bei den Herren in der Regionalliga-Mannschaft des Effzeh. Über den FC Hürth gelang er zurück in die Viertklassigkeit und spielte zunächst für den TV Herkenrath, dann für den kürzlich wieder aufgestiegenen SV Bergisch Gladbach. Sein Aufenthalt beim 1. FC Düren war nur von kurzer Dauer, die Corona-Pandemie verhinderte mehr als fünf Einsätze in der Mittelrheinliga. Sarikaya wurde mit Baumberg Meister Stattdessen entwickelte sich der torgefährliche Offensivspieler bei den Sportfreunden Baumberg zur besten Version seiner selbst - und wurde 2024 sogar als Schlüsselspieler Meister mit seiner Mannschaft. Die beste Phase erlebte er 2022 und 2023, als er in 35 Spielen 24 Tore schoss und weitere 15 Treffer seiner Mitspieler auflegte.