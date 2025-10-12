Überraschung: SW Neukölln steht ohne Trainer da

„Ich habe einen Anspruch als verantwortlicher Übungsleiter. Ich merke, dass das Team dringend einen neuen Impuls benötigt. Den will ich nun setzen und den Weg frei machen für einen neuen Trainer“, erklärt Karakaya.

Vier Punkte aus sechs Spielen – viel zu wenig für die eigenen Ansprüche des Landesligisten DJK SW Neukölln. Nun zieht Cheftrainer Michael Karakaya die Konsequenzen und hört auf.

Karakaya, der im Januar 2025 einen neuen Posten bei einem anderen Landesligisten übernehmen wird, war zuvor beim BSV Al-Dersimspor tätig. Mit einer negativen Bilanz verabschiedet sich der 40-Jährige nun aus Neukölln: 6 Siege, 4 Unentschieden und 9 Niederlagen stehen am Ende seiner Amtszeit zu Buche. Ein Statement vom Verein (Vorsitzender Andre Gauler telefonisch nicht erreicht) steht noch aus

Hier Infos über den Trainer Michael Karakaya

Infos, Daten und News über DJK SW Neukölln hier

Wie sieht es aktuell in der Landesliga-Staffel 1 aus?

