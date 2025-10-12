 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Arciv: Michael Karakay noch bei Al-Dersimspor
Arciv: Michael Karakay noch bei Al-Dersimspor – Foto: Mehemet Dedeoglu

Überraschung: SW Neukölln steht ohne Trainer da

Neuigkeiten vom Landesligisten der Staffel 1

Am Wochenende wird bekannt, dass Landesligist DJK SW Neukölln ab sofort ohne seinen Trainerstab auskommen muss. FuPa Berlin erreicht den Chefcoach telefonisch und hakt nach

So., 05.10.2025, 12:00 Uhr
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
2
3
Abpfiff

Vier Punkte aus sechs Spielen – viel zu wenig für die eigenen Ansprüche des Landesligisten DJK SW Neukölln. Nun zieht Cheftrainer Michael Karakaya die Konsequenzen und hört auf.

„Ich habe einen Anspruch als verantwortlicher Übungsleiter. Ich merke, dass das Team dringend einen neuen Impuls benötigt. Den will ich nun setzen und den Weg frei machen für einen neuen Trainer“, erklärt Karakaya.

Kurze, aber wegweisende Worte des scheidenden Coaches. Auch Co-Trainer Hakim Ben Nasr verlässt den Verein.

Archiv Trainerbank ohne Karakaya
Archiv Trainerbank ohne Karakaya – Foto: Sascha Gernhardt

Karakaya, der im Januar 2025 einen neuen Posten bei einem anderen Landesligisten übernehmen wird, war zuvor beim BSV Al-Dersimspor tätig. Mit einer negativen Bilanz verabschiedet sich der 40-Jährige nun aus Neukölln: 6 Siege, 4 Unentschieden und 9 Niederlagen stehen am Ende seiner Amtszeit zu Buche. Ein Statement vom Verein (Vorsitzender Andre Gauler telefonisch nicht erreicht) steht noch aus

