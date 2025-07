Überraschung: SD Croatia meldet mehrere Jugendteams

Der Berliner Meister SD Croatia Berlin darf in der Oberliga antreten. Die Tempelhofer melden eine U19 für die Bezirksliga – und zur Überraschung vieler auch weitere Jugendteams. Die Auflage des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (es muss eine A-Jugend am Spielbetrieb teilnehmen) wird somit erfüllt. Ein namhafter Nachbarverein leistet Schützenhilfe

Für den Start in die NOFV-Oberliga Nord hat der SD Croatia eine klare Vorgabe vom Verband erhalten: Der Klub muss eine eigene U19-Mannschaft stellen, um die Auflagen des Nordostdeutschen Fußballverbands zu erfüllen. Diese Bedingung wurde nun erfüllt – viele in der Berliner Fußballwelt sind überrascht weil es nicht nur um ein Team geht

Acht Jugendmannschaften schließen sich aktuell SD Croatia an. Damit kann der Oberliga-Aufsteiger pünktlich zur neuen Saison eine spielfähige A-Jugend melden – und sich so den Startplatz in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse sichern.