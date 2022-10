Überraschung! Schlusslicht SV Wachtberg gewinnt mit 3:0 Landesliga, Staffel 1: Damit war so wohl nicht zu rechnen. Gegen den starken Aufsteiger FSV Neunkirchen-Seelscheid holt der SV Wachtberg seinen ersten Saisonsieg - und das sogar deutlich.

All diese Vorzeichen sollten in den 90 Minuten am Sonntag aber Makulatur werden. Dabei bahnte sich die Überraschung im ersten Durchgang noch gar nicht so richtig an. Beide Mannschaften hielten lange die Null - bis zum Pausenpfiff.

Perfekte Halbzeit des SVW

Der zweite Spielabschnitt sollte dann der wohl beste der bisherigen Wachtberger Saison werden. Direkt nach Anpfiff brachte Kai Schönenborn den SVW in Führung. Der 32-Jährige, der bisher vor allem für die zweite Mannschaft in der Kreisliga B zum Einsatz kam, setzte sogar noch einen drauf. In der 62. Minute stelle Schönenborn auf 2:0. Die kleine Sensation - das Wort kann hier definitiv benutzt werden - nahm langsam Konturen an. Spätestens in der 74. Minute war Wachtberg dann endgültig auf Kurs zum ersten Saisonsieg. Sascha Thellmann stellte auf 3:0 - der Endstand.