Überraschung nach Transferschluss: FCM stellt noch einen Stürmer vor

Mit Ado Onaiwu und dem ausgeliehenen Maximilian Breunig hat der 1. FC Magdeburg am Deadline Day noch zwei Neuverpflichtungen auf der Stürmerposition bekanntgegeben. Am Tag nach den Transferschluss hielt der Zweitligist allerdings noch eine Überraschung parat: Denn die Blau-Weißen sicherten sich die Dienste eines weiteren Offensivspielers.

Vom polnischen Zweitligisten Slask Wroclaw kommt Mateusz Zukowski zum 1. FC Magdeburg. Der 23-jährige Außenstürmer hatte schon länger auf der Liste der Elbestädter gestanden. Nachdem sich Zukowski im ersten Saisonspiel im Juli allerdings den Mittelfuß gebrochen hatte, hatte der FCM zunächst etwas Abstand von einem Transfer genommen. Nun kam der Wechsel allerdings doch noch zustande. Zum Spielerprofil >> Mateusz Zukowski

"Wir hatten bereits seit längerer Zeit Kontakt zu Mateusz. Durch die Verletzung mit dem Bruch des Mittelfußes mussten wir den weiteren Heilungsverlauf abwarten. Er wird bei uns zunächst die Reha zur Genesung fortführen, jedoch noch einige Zeit ausfallen", klärt FCM-Sportchef Otmar Schork auf und ergänzt: "Für uns ist er eine Verpflichtung für die Zukunft." Von den Qualitäten des Flügelspielers, der schon 105 Mal in der höchsten polnischen Liga, der Estraklasa auflief, schon bei den Glasgow Rangers unter Vertrag stand und mit Wroclaw im vergangenen Sommer noch um die Qualifikation zur Conference League spielte, ist FCM-Coach Markus Fiedler überzeugt. "Er bringt Elemente mit, die unsere Offensive weiter bereichern und gut ergänzen werden", so der 39-Jährige. "Mateusz ist technisch stark und sucht den direkten Weg zum Tor." Zunächst aber muss der heimliche, dritte Neuzugang des Deadline Days wieder gesund werden.