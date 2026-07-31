Überraschung: Lichtenrader BC setzt auf Trainerduo

Der Lichtenrader BC setzt in der kommenden Saison der Bezirksliga Staffel 3 auf ein Trainerduo. Das bestätigt der bisherige Cheftrainer Detlef Garz, der nach dem knapp verpassten Aufstieg auch in der neuen Spielzeit an der Seitenlinie stehen wird. Neu an seiner Seite ist Thomas Huse, der unter anderem bei Stern Marienfelde und Stern Britz sowie in der Landes- und Berlinliga tätig war.

Nachdem der LBC die vergangene Saison auf Rang vier abschloss und damit den Aufstieg verpasste, formulierte Garz ein realistisches Ziel: „Wir wollen wieder unter die ersten fünf Mannschaften kommen.“

Eine klassische Rollenverteilung soll es dabei nicht geben. „Thomas Huse möchte nicht als Co-Trainer bezeichnet werden. Deshalb gehen wir als Trainerduo in die neue Saison“, erklärt Garz.

Wer sind die Favoriten?

Zu den stärksten Konkurrenten zählt der erfahrene Trainer vor allem Delay Sports II und Stern Marienfelde. Landesliga-Absteiger FV Wannsee sei dagegen sehr schwer einzuschätzen.

Abgänge schmerzen

Allerdings muss der Lichtenrader BC drei schmerzhafte Abgänge verkraften. Lukas Macziewski schliesst sich dem Brandenburgligisten Ludwigsfelder FC an, Tobias Geisler wechselte innerhalb der Bezirksliga zu Grün-Weiß Neukölln und Leon Wollenberg zieht es zum Berlinligisten Stern 1900.

Im Nachwuchsbereich ist Luft nach oben

Auch im Nachwuchsbereich sieht Garz noch Verbesserungspotenzial. Besonders bedauert er, dass der Verein derzeit keine A-Jugend stellen kann. In den unteren Altersklassen sei der Lichtenrader BC hingegen gut aufgestellt und verfüge über eine solide Basis für die Zukunft.

Lichtenrader BC

Detlef Garz

Thomas Huse

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