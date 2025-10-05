Überraschung in Weyarn: TSV besiegt FC Real Kreuth

Dem TSV Weyarn gelingt die Überraschung des Spieltags in der Kreisklasse 2: Die dezimierten Klosterdörfler besiegen mit einer defensiven Taktik Spitzenreiter FC Real Kreuth.

Landkreis – In der Kreisklasse 2 tat sich der TSV Otterfing gegen Rot-Weiß Bad Tölz schwer. Remis spielten die SG Hausham und der FC Rottach-Egern. Die Sensation des Spieltags gelang am Sonntag dem abstiegsbedrohten TSV Weyarn, der dem Spitzenreiter FC Real Kreuth die erste Niederlage der Saison beibrachte. Die DJK Darching ist heute Abend in Gaißach gefordert. SG Hausham – TSV Brunnthal 0:0 Zeitstrafen: Naumann (42./TSV), Circo (42./SG) Rote Karte: Vukovic (50./TSV) Beim Heimspiel gegen den TSV Brunnthal konnte die SG Hausham an die starke Vorstellung der Vorwoche beim Liga-Primus FC Real Kreuth anknüpfen, sich allerdings nicht mit einem Dreier belohnen. Nach dem torlosen Remis warten die Haushamer weiter auf den ersten Heimsieg der Spielzeit.

„Aufgrund der spielerischen Überlegenheit fühlt sich das Ergebnis wie eine Niederlage an“, sagt der Sportliche Leiter der SG, Ender Sarbalkan. Die Hausherren bestimmten das Spielgeschehen und spielten nach einem Platzverweis gegen den Brunnthaler Keeper fast die gesamte zweite Halbzeit in Überzahl, scheiterten aber an der Chancenverwertung. „Am Ende überwiegt die Enttäuschung, denn es wäre mehr möglich gewesen“, sagte Sarbalkan. TSV Otterfing – SC Rot-Weiß Bad Tölz 2:0 (1:0) Tore: 1:0/2:0 A. Eder (28./88.) Einen ungefährdeten 2:0-Heimsieg gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz fuhr der TSV Otterfing ein. Allerdings machten sich die Otterfinger das Leben durch zahlreiche ausgelassene Chancen selbst schwer und mussten sich beim Spielstand von 1:0 bis zur Schlussphase gedulden, ehe der Sieg in trockenen Tüchern war.

„Tölz war ersatzgeschwächt und hatte keine echte Torchance, eigentlich hätte es nach 20 Minuten schon 4:0 stehen müssen“, berichtet TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Andreas Eder brachte die Hausherren nach einer knappen halben Stunde in Front. Danach hatten die TSV-Kicker das Spiel im Griff, brachten den Ball aber nicht über die Linie, ehe wiederum Andreas Eder kurz vor Ende mit dem 2:0 den Sack zumachte. „Es war ein verdienter Sieg, wir hatten alles im Griff. Bis auf die Chancenverwertung sind wir zufrieden“, resümiert Urban. FF Geretsried – FC Rottach-Egern 1:1 (1:1) Tore: 1:0 F. Yilmazer (8./ET), 1:1 S. Yilmazer (19./FE) „Insgesamt war es ein leistungsgerechtes Unentschieden“, berichtet FC-Trainer Bernhard Gruber. „Auf dem Platz war spielerisch nicht viel möglich, daher haben beide Seiten viel mit langen Bällen agiert.“

Die Rottacher gerieten früh in Rückstand, nachdem Ferhat Yilmazer den Ball per Kopf unglücklich über den Keeper hinweg ins eigene Tor lenkte. Doch wenig später wurde Bastian Lechner vom FF-Keeper bei einem Alleingang gelegt und Samet Yilmazer verwandelte den Strafstoß zum 1:1. In einem umkämpften Spiel hatten beide Seiten noch jeweils eine gute Gelegenheit, Rottach traf zehn Minuten vor Ende den Pfosten, doch es blieb beim verdienten Unentschieden. TSV Weyarn – FC Real Kreuth 5:3 (2:3) Tore: 1:0 Wacker (10.), 1:1 Egger (11.), 2:1 Wacker (30.), 2:2 Götschl (38.), 2:3 Schmid (45.), 3:3 Y. Molitor (56./FE), 4:3 Wacker (69.), 5:3 Y. Molitor (90.) Der FC Real Kreuth kassierte am Sonntag beim Aufsteiger TSV Weyarn völlig überraschend seine erste Saisonniederlage. Die ersatzgeschwächten Hausherren gingen mit einer sehr defensiven Grundordnung und einer Fünfer-Kette in die Partie und trafen nach zehn Minuten zum 1:0, sowie nach einer halben Stunde zum 2:1. Beide Treffer erzielte Christian Wacker nach individuellen Patzern der Gäste. Doch Kreuth kam jeweils nach einer Ecke zu drei Toren und führte zur Halbzeit mit 2:3.

Die Klosterdörfler kämpften auch im zweiten Durchgang bis zum Umfallen, Kreuth konnte sich nur selten entscheidend in Szene setzen. Yanik Molitor per Foulelfmeter und durch einen Fernschuss in der Nachspielzeit sowie ein sehenswerter Treffer von Wacker bescherten den Weyarnern noch einen 5:3-Erfolg. „Wir haben den Kampf nicht angenommen, fast jeden Zweikampf verloren, oder sind erst gar nicht in die Zweikämpfe gekommen“, sagt FC-Coach Michael Zieringer. „Wir haben heute mit allen 15 Mann als Kollektiv versagt. Das müssen wir jetzt abhaken und weitermachen.“

Zufrieden ist dagegen Weyarns Trainer Michael Hub: „Wir sind wie in ein Pokalspiel David gegen Goliath reingegangen, und unser defensiver Plan ging voll auf. Wir haben hinten nicht viel zugelassen und hatten vorne auch das Glück, dass unsere Chancen reingegangen sind. Kämpferisch war es ein überragender Auftritt des gesamten Teams.“ SG Gaißach/Wackersberg – DJK Darching Mo., 19.30 Uhr Die DJK Darching holt heute ihr Spiel bei der SG Gaißach/Wackersberg nach, und die Gäste sind der klare Außenseiter. Nach der Niederlage gegen den ASC Geretsried unter der Woche stecken die Darchinger auf den Abstiegsplätzen fest und brauchen dringend jeden Zähler. Doch die Hausherren haben sich unter der Leitung von Trainer Tarkan Demir zu einer echten Spitzenmannschaft gemausert. „Bei uns hängt alles von der Tagesform und vom Personal ab“, sagt DJK-Trainer David Balogh.

Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Keeper Marinus Wiesgigl, der angeschlagen ist. Dafür steht Dominik Stroh-Engel wieder zur Verfügung. Möglicherweise kehrt auch Sebastian Trömer zurück ins Aufgebot. „In der aktuellen Situation ist für uns jeder Punkt wichtig. Wir müssen jetzt bis zum Winter Punkte sammeln und werden dann in der Rückrunde ein anderes Gesicht zeigen, wenn sich die personelle Lage hoffentlich wieder entspannt hat.“ Für die DJK gilt es, mit vollem Fokus ins Spiel zu gehen und individuelle Fehler einzustellen, die in Geretsried die Punkte gekostet hatten. Mit einer Punkteteilung könnte man im Lager der DJK gut leben.