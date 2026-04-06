Überraschung in Udenhausen – Grebenstein und WBO ohne Gnade

– Foto: Sportovní Fotografie

Der Ostermontag hat die Gruppenliga Kassel 2 an zwei Stellen deutlich sortiert: TuSpo Grebenstein festigte mit dem Kantersieg gegen den VfL Wanfried Rang drei und liegt nun bei 49 Punkten, während die SG Hombressen/Udenhausen mit einem überraschenden Kantersieg gegen FSC Lohfelden im Abstiegskampf ein gewaltiges Ausrufezeichen setzte. Im dritten Nachholspiel kassierte TSV Rothwesten eine deutliche Niederlage gegen SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen einen herben Dämpfer – und half damit ausgerechnet einem direkten Konkurrenten im Keller.

Eiskalt erwischt

Was in Hombressen wie ein normales Nachholspiel begann, entwickelte sich rasch zu einer einseitigen Angelegenheit. Felix Höf traf schon in der 3. Minute zum 1:0, nur drei Minuten später legte Oliver Speer nach – und Lohfelden war früh aus dem Rhythmus. Spätestens mit dem 3:0 durch Michel Hecker nach 21 Minuten war die Überraschung greifbar, nach der Pause machte Hecker mit zwei weiteren Treffern seinen Dreierpack perfekt. Für Hombressen ist dieses 5:0 weit mehr als nur ein Sieg. Die Mannschaft von Alfred Igel schob sich auf 27 Punkte und verschaffte sich damit spürbar Luft im engen unteren Drittel. Lohfelden dagegen kassierte nach dem 1:2 in Wilhelmshöhe den nächsten Rückschlag und fiel auf 38 Punkte zurück, womit der Abstand zur Spitzengruppe weiter wächst.

Gnadenlos ausgenutzt

Im direkten Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel setzte Wettesingen/Breuna/Oberlistingen das deutlichere Zeichen. Beim 4:0 in Rothwesten sorgten Oliver Flörke und Rinat Kabykenov noch vor der Pause für klare Vorteile, ehe Levin Niclas Baumann und Jacob Dittmer den Auswärtssieg nach dem Seitenwechsel vollendeten. Für Rothwesten ist die Niederlage besonders bitter, weil nach dem wichtigen 3:2 gegen Holzhausen eigentlich die Chance bestanden hatte, sich weiter vom Keller abzusetzen. Stattdessen bleibt der TSV bei 29 Punkten stehen. Wettesingen verkürzte dagegen auf 24 Punkte und schob sich damit wieder näher an Hombressen und Rothwesten heran. Revanche gelungen