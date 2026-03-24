Überraschung in Stuttgart: Regionalligist schlägt Drittligisten

– Foto: Björn Franz

In einem kurzfristig anberaumten Vergleich zwischen musste der VfB Stuttgart II heute eine empfindliche Niederlage gegen die SG Sonnenhof Großaspach hinnehmen. Während der Favorit aus der 3. Liga die Spielpause für einen Formcheck nutzen wollte, demonstrierte der Gast aus der Regionalliga Südwest eine beeindruckende Form. Das 1:3 am Ende eines intensiven Duells in Stuttgart hinterlässt bei den Gastgebern viele Fragen, während der Außenseiter mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen die Heimreise antrat.

Es war ein Duell, das unter besonderen Vorzeichen stand. Die Verantwortlichen hatten sich kurzfristig dazu entschlossen, dieses Testspiel in Stuttgart anzuberaumen, um im Rhythmus zu bleiben. Doch was als lockerer Test für die Reserve des VfB geplant war, entwickelte sich schnell zu einer harten Prüfung. Die SG Sonnenhof Großaspach zeigte von der ersten Minute an, dass sie nicht gekommen war, um lediglich als Sparringspartner zu fungieren. Für den Drittligisten aus Stuttgart war es eine Begegnung, die die Schwere der aktuellen Aufgaben verdeutlichte, während die Gäste die Bühne nutzten, um den Klassenunterschied auf dem Papier vergessen zu machen.

Der Sturmlauf des ambitionierten Außenseiters

Die Dynamik des Spiels wurde bereits früh in eine Richtung gelenkt. Nach 20 Minuten war es Michael Kleinschrodt, der die Gäste mit 0:1 in Führung brachte. Doch damit nicht genug: Nur zehn Minuten später schlug die SG Sonnenhof erneut zu. Lukas Stoppel erhöhte in der 30. Minute auf 0:2. Ein Doppelschlag, der beim Drittligisten für sichtlich hängende Köpfe sorgte.

Hoffnungsschimmer und die endgültige Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich der VfB Stuttgart II sichtlich um eine Korrektur des Ergebnisses. Die Bemühungen trugen schließlich in der 67. Minute Früchte, als Mohamed Sankoh den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. In diesem Moment keimte Hoffnung im Lager der Stuttgarter auf, die Partie doch noch zu drehen oder zumindest ein Unentschieden zu erzwingen. Es entwickelte sich eine Phase, in der die Emotionen auf dem Platz deutlich spürbar waren. Doch die SG Sonnenhof Großaspach bewahrte die Ruhe. In der 80. Minute machte Mike Huras mit dem 1:3 alles klar. Dieser Treffer wirkte wie ein schwerer Schlag für die Moral der Hausherren und besiegelte die Niederlage gegen den Regionalligisten endgültig.

Vorbereitung auf das Duell mit den Saarländern

Für die SG Sonnenhof Großaspach ist dieser Sieg weit mehr als nur ein Erfolg in einem Freundschaftsspiel. Es ist ein emotionaler Rückenwind für die kommenden Aufgaben in der Regionalliga Südwest. Dort wartet bereits am Samstag, 28.03.2026, um 14 Uhr die nächste große Herausforderung. Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt den FC 08 Homburg. Nach der gezeigten Leistung gegen einen Drittligisten wird die Mannschaft mit einer breiten Brust in dieses Heimspiel gehen.

Geduldsprobe in der Länderspielpause

Ganz anders stellt sich die Situation für den VfB Stuttgart II dar. Das Team befindet sich derzeit in einer Länderspielpause, die durch dieses Testspielergebnis einen bitteren Beigeschmack erhalten hat. Der Trainer und die Spieler haben nun Zeit, die Fehler aus der Partie gegen Großaspach aufzuarbeiten, bevor es im Ligabetrieb wieder ernst wird. Erst am Samstag, 04.04.26, um 16:30 Uhr steht das nächste Pflichtspiel in der 3. Liga auf dem Programm. Dann empfängt der VfB Stuttgart II den SSV Jahn Regensburg.