Überraschung in Straubing: Türk Gücü schickt Künzing mit 3:0 heim 17. Spieltag in der Bezirksliga Ost - Sonntag: Türk Gücü Straubing schlägt Künzing und gibt die rote Laterne ab +++ Auch Kirchroth mit Punktgewinn gegen Ruhmannsfelden

Im Tabellenkeller durfte an diesem Bezirksliga-Sonntag ordentlich gepunktet werden - und zweimal ging es gegen Spitzenteams der Liga. Während es für den SC Kirchroth - durch den Sieg von Türk Gücü Straubing auf den letzten Platz abgerutscht - gegen die SpVgg Ruhmannsfelden (aktuell Tabellendritter) ein 1:1 und somit einen ganz wichtigen Punktgewinn gab, sorgte Türk Gücü Straubing auf eigenem Geläuf gegen den FC Künzing für eine absolute Überraschung, mit der wahrscheinlich die wenigsten gerechnet hatten: Die Achatz-Elf behielt mit 3:0 (Tore: Celik Dogukan, Alexandru Ciucur & Granit Bilalli) die Oberhand, schickte die Römer damit zurück nach Hause und sendete im Abstiegskampf damit ein Lebenszeichen an die Konkurrenz.

Onur Örs (Sportlicher Leiter Türk Gücü Straubing): "Für uns natürlich ein sehr schönes Ergebnis, das so auch in der Höhe absolut verdient geht. Wir hatten vor allem in der ersten Halbzeit sogar noch Chancen das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Die Mannschaft hat das heute einfach sehr gut gemacht, war spielerisch und kämpferisch total da und man hat einfach gemerkt, dass jeder alles für jeden reingehauen hat. Künzing war in der Defensive etwas wackelig und offensiv konnten wir ihr Sturmtrio super ausschalten, da haben wir sie auch einfach überhaupt nicht spielen lassen. Ein am Ende ganz wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt."