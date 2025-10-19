Überraschung in Painten: Stefan Galli muss gehen

„Für uns war es extrem schwierig, uns von Stefan zu trennen. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, schiebt Michael Altmann aus der Abteilungsführung vorneweg. Die Beweggründe für die Trennung benennt Altmann so: „Nach dem Beratzhausen-Spiel sahen wir uns gezwungen, den Cut zu setzen. Hierbei wollen wir aber nicht nur auf die letzten zwei Niederlagen eingehen. Die Entwicklung der Mannschaft in der vergangenen Rückrunde war schon nicht optimal. Wir hatten das Gefühl, dass die Mannschaft stagniert ist und sich nicht mehr weiterentwickelt hat.“



Gleich in seiner Premierenspielzeit als Trainer der SG Painten führte Stefan Galli die Mannschaft zur Vizemeisterschaft in der Kreisklasse 3 und zum Aufstieg in die Kreisliga. Im Kreisoberhaus schnitt man seither gut ab, ging als Siebter, Achter und Fünfter ins Ziel. Für Furore sorgte die SG auf dem Hallenparkett, fuhr man doch im vergangenen Winter zur Bezirksmeisterschaft und wurde dort Vierter.



Auf die Arbeit Gallis in den letzten 52 Monaten lässt Altmann nichts kommen: „Es ist schwierig einen Trainer zu finden, der mit so viel Herzblut und Engagement an der Seitenlinie steht wie Stefan. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit über die Jahre. Dafür wollen wir uns bedanken. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft sowie sportlichen Erfolg.“



Für die restlichen vier Wochen im Spieljahr 2025 führt nun Ralf Michel die Regie. Der 43-Jährige, dessen Sohn Julian in der Paintner Mannschaft spielt, trat bereits in der Vergangenheit mehrere Jahre als SG-Coach in Erscheinung (bis Juni 2015). „Es wäre Quatsch gewesen, einen externen Mann so kurzfristig einzubinden“, erklären die Verantwortlichen. „Ralf kennt die Mannschaft, schaut jedes Heim- und Auswärtsspiel an. Zudem spielt sein Sohn im Team. Wir sehen das gute Interimslösung.“ Parallel läuft die Trainersuche an; es gelte „eine passende Lösung bis Winter zu sondieren“. Sportlich ist das kurzfristige Ziel für die nächsten Spiele, „zu gewinnen und die Mannschaft weiterzuentwickeln. Wir hoffen auf den Turnaround. Mit Ralf wollen wir in die Sur zurück“, so Michael Altmann.