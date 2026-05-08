Überraschung in Neumarkt: Coach Zurawka geht in die Regionalliga

Nur noch bis zum Saisonende Cheftrainer des ASV Neumarkt: Sven Zurawka. – Foto: Wolfgang Zink

Der Bayernliga-Dritte ASV Neumarkt und Cheftrainer Sven Zurawka werden nach Abschluss der laufenden Saison getrennte Wege gehen. Das teilt der Verein im Rahmen des Freitagabend-Heimspiel gegen den TSV Kornburg (4:0-Sieg) mit. Obwohl der ASV erst im Februar die Zusammenarbeit vorzeitig um weitere zwei Jahre verlängert hatte, wird Zurawka eine neue Herausforderung in der Regionalliga Bayern annehmen. Sein Nachfolger steht bereits fest. Er kommt aus den eigenen Reihen.

„Natürlich ist es enorm schade, dass Sven uns verlassen wird. Die Zusammenarbeit hat vom ersten Tag an hervorragend funktioniert – sportlich wie menschlich“, erklärt die Vereinsführung des ASV Neumarkt. Und weiter: „Sven ist ein herausragender Trainer und vor allem ein großartiger Mensch. Er hat unsere Mannschaft in dem vergangenem Jahr hervorragend weiterentwickelt und entscheidend dazu beigetragen, dass wir in dieser Saison bis zuletzt im Aufstiegsrennen der Bayernliga mitmischen konnten.“



Bereits bei den Vertragsgesprächen sei beiden Seiten bewusst gewesen, dass Sven Zurawkas mittelfristiges Ziel ein Engagement in der Regionalliga sei: „Wir hatten von Anfang an eine klare und faire Vereinbarung getroffen: Sollte Sven ein entsprechendes Angebot erhalten, würden wir ihm keine Steine in den Weg legen. Dass dieses Angebot nun so schnell kommt, damit hatten wir natürlich nicht gerechnet. Gleichzeitig unterstreicht dies einmal mehr seine hervorragende Arbeit und seine hohe Qualität als Trainer.“ Der gesamte Verein bedankt sich herzlich bei Zurawka für seinen herausragenden Einsatz, seine Leidenschaft und seine Verdienste um den ASV Neumarkt, heißt es in einer Pressemeldung. Für seine sportliche und persönliche Zukunft wünscht der Verein dem scheidenden Trainer nur das Beste und weiterhin viel Erfolg.



