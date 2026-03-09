Überraschung in Korbach – Schwalmstadt marschiert weiter

Der SSV Sand tat sich gegen Schlusslicht TuSpo Mengeringhausen lange schwer, gewann am Ende aber noch deutlich mit 4:1. Die Gäste gingen durch Giulian Braun sogar in Führung, ehe Sefa Cetinkaya kurz vor der Pause ausglich. Danach blieb es lange offen, bis Ferati, Saddiqi und noch einmal Cetinkaya in der Schlussphase für klare Verhältnisse sorgten. Für Mengeringhausen war es damit die nächste bittere Niederlage nach einem ordentlichen Auftritt.

Im Spitzenspiel setzte sich der 1. FC Schwalmstadt mit 2:0 bei der SG Neukirchen/Röllshausen durch und untermauerte damit seine Tabellenführung. Maksim Petkovic brachte die Gäste früh auf Kurs, Abel Armel Lonchele Pegapgnang erhöhte nach der Pause. Dass Schwalmstadt die Partie trotz Gelb-Rot gegen Marius Eifert kontrolliert zu Ende brachte, passte zum Auftritt des Spitzenreiters. Für Neukirchen ist es im Titelrennen ein spürbarer Dämpfer.

Der TSV Altenlotheim gewann bei Wolfhagen II mit 2:0 und schob sich damit weiter nach vorn. Nach dem Platzverweis gegen Daniele Vatrini in der 34. Minute spielten die Gäste ihre Überzahl nach der Pause konsequent aus, Dominik Finke und Pascal Hammer trafen. Wolfhagen II blieb damit nach der Niederlage in Mengsberg erneut ohne Punkte. Altenlotheim bestätigt dagegen seinen starken Lauf.

Enges Kellerduell

Im direkten Duell im unteren Tabellendrittel setzte sich SG Brunslar/Wolfershausen mit 2:1 gegen den TSV Mengsberg durch. Leon Folwerk brachte die Gastgeber früh in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Fabian Tippel per Foulelfmeter. Mengsberg kam durch Can Rommel nur noch zum Anschluss. Nach dem wichtigen Sieg gegen Wolfhagen II kassierten die Engelhainer damit gleich wieder einen Rückschlag. Pflichtaufgabe erledigt

Die SG Schauenburg gewann bei FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz souverän mit 2:0. Jan-Philip Schmidt und Jesco Gallitschke sorgten schon in der ersten Halbzeit für die Entscheidung. Für FeLoNi bleibt die Lage damit ernst, der Rückstand auf die Teams davor wächst nicht kleiner. Schauenburg stabilisiert dagegen seine Position im gesicherten Mittelfeld. Ungewohnt torreich

Der Melsunger FV 08 landete beim FC Homberg einen wichtigen 4:2-Auswärtssieg. Homberg lag nach Treffern von Furkan Eker und Andre Schnell früh mit 0:2 hinten, kämpfte sich zwar zweimal zurück, bekam aber keine Wende mehr hin. Eker traf doppelt, den Schlusspunkt setzte Jannik Bickel in der Nachspielzeit. Für Homberg wird die Luft im Tabellenkeller damit dünner. Wilde Partie