Überraschung in Kirchen-Hausen

SV Titisee – FC Bräunlingen 2:2 (2:1)

"Wir hätten gewinnen müssen!" Titisees Trainer Raphael Klein war nach dem Remis gegen Bräunlingen enttäuscht. Seine Spieler betrieben an diesem Sonntag Chancenwucher, allein im ersten Durchgang vergaben sie fünf klare Gelegenheiten. Immerhin traf Stefan Dias Cardoso. Das Kraftpaket hatte sich vor einer Woche bei der Niederlage noch verletzt, biss aber auf die Zähne und sorgte mit einem Doppelschlag für die 2:0-Führung. Auch in der zweiten Hälfte agierten die Gastgeber überlegen, doch vor dem Tor zeigten sie Nerven. "Wir liefen dreimal allein auf den Torhüter und brachten den Ball nicht über die Linie", stöhnte Klein. Wesentlich effektiver präsentierten sich die Bräunlinger. Vor allem in Gestalt von Raphael Emminger, der in der 35. und 89 Minute traf. Am Ende hatten die Gäste sogar noch Sieg auf dem Fuß, doch der Ball prallte vom Pfosten wieder ins Feld. So blieb es beim Remis.

Tore: 1:0, 2:0 Cardoso (23./26.), 2:1,2:2 Emminger (35./89.). SR: Marius Fien. ZS: 90.