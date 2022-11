Überraschung in Großschönau Zwei Favoritensiege, eine Überraschung und ein Spielausfall gab es im Kreispokal Viertelfinale.

Keine Überraschung gab es bei zweiten Duell Kreisliga gegen Kreisoberliga in Horka. Hier setzte sich der favorisierte FSV Kemnitz durch Treffer von Christoph Süselbeck (30.), Patrick Hellwig (35.) und Moritz Schulze (83.) verdient mit 0:3 (0:2) gegen den ASSV Horka durch und lies dem Kreisligistenn (Staffel 1) nicht den Hauch einer Chance.

Knapper ging es da schon im Kreisoberligaduell SV Aufbau Kodersdorf gegen LSV Friedersdorf in Wiesa zu. Hier entschied eine Unachtsamkeit der Platzherren in der Anfangsphase das Spiel, als sich Fabian Neumann den Ball schnappte und nach vier Minuten zum entscheidenden 0:1 (0:1) Siegtreffer einschob. Schiedsrichter Alex Groß aus Neusalza-Spremberg musste in dieser umkämpften Partie insgesamt sieben gelbe Karten verteilen.

Die vierte Viertelfinalbegegnung fiel dem Winterwetter zum Opfer, so dass die Partie SV Neueibau gegen den Bertsdofer SV abgesagt wurde. Neuer Spieltermin ist Samstag, der 28.01.2023 um 13:00 Uhr. Die Halbfinalbegegnungen sollen dann zu Pfingsten 2023 ausgetragen werden. (gs)