Überraschung in Eutritzsch: Lipsia schmeißt Schiebock aus dem Pokal

Da ist es wieder: das eine Spiel, in dem der David den Goliath besiegt und das, zumindest manchmal, die Begegnungen Klein gegen Groß im Sachsenpokal so einzigartig macht. Lipsia Eutritzsch, Tabnellenvierter der Landesklasse Nord, setzt sich im Achtelfinale gegen den Oberligisten aus Bischofswerda durch. Die Leipziger lagen zur Halbzeit noch 0:2 hinten, drehten die Partie und sorgten schließlich im Elfmeterschießen für die Entscheidung.

In den weiteren Partien dieser ersten Hälfte des Landespokals setzten sich die Favoriten erwartungsgemäß durch. Hier unser Überblick.