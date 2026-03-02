Überraschung in der Verbandsliga: Torjäger verkündet seinen Abschied

– Foto: Sebastian Bloch

Ilya Hlynianyi hat eine Tor-Quote, wie sie wohl nur wenige vor ihm in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt aufzuweisen hatten. In 94 Einsätzen in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes sammelte der Torjäger unfassbare 98 Treffer. Künftig muss der 1. FC Bitterfeld-Wolfen allerdings ohne seine Tore auskommen.

"Ilya hat uns vergangene Woche darüber informiert, dass er aus privaten und beruflichen Gründen aktuell nicht mehr am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen kann", bestätigt BiWos Sportlicher Leiter Michael Barth den sofortigen Abschied des 30-Jährigen. "Im Amateurfußball stehen Beruf und Familie selbstverständlich an erste Stelle - dafür haben wir großes Verständnis", bekräftigt Barth. Zum Spielerprofil:

Im Sommer 2024 war Hlynianyi - nachdem er in der Saison zuvor mit 40 Treffern für den SSC Weißenfels die Torjägerkanone geholt hatte - als absoluter Königstransfer nach Bitterfeld-Wolfen gewechselt. Den hohen Erwartungen im neuen Club wurde der Angreifer, der sich auch in der Regionalliga bei Germania Halberstadt probiert hatte, sofort gerecht. Mit 34 Toren verteidigte Hlynianyi seine Torjägerkanone im BiWo-Dress. In der Mannschaft von Trainer Peer Rosemeier war der Stürmer ein fester Ankerpunkt in der Offensive.

1. FC Bitterfeld-Wolfen verliert seinen besten Torschützen

Nun allerdings folgte - nach fünf Treffern in 13 Partien in der Hinrunde - der überraschende Abschied im Winter. "Wir danken Ilya für seinen Einsatz in unserem Trikot und wünschen ihm für die Zukunft privat wie beruflich alles Gute", betont Barth zum Abschied des Angreifers.