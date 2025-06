Überraschung in der Oberliga: Nun gibt es doch eine Relegation

Dabei hing vieles am Abschneiden des 1. FC Lokomotive Leipzig. Hätte der Meister der Regionalliga Nordost die Drittliga-Relegation gegen den TSV Havelse gewonnen, so hätte es einen Absteiger weniger aus der Regionalliga und damit auch einen Absteiger weniger aus der Oberliga gegeben. In diesem Fall wäre eine Relegation zwischen den Tabellen-14. der beiden Oberliga-Staffeln vorgesehen gewesen. Den Sprung in die 3. Liga hat Lok Leipzig bekanntermaßen nicht geschafft - und dennoch treffen sich die BSG Wismut Gera und der SC Staaken am Mittwochabend und am Samstag zu Relegationsspielen. Ob jene am Ende auch einen sportlichen Wert haben oder nicht, ist allerdings noch offen.

Zu jener Abstiegsrelegation kommt es aufgrund der verzwickten Situation in der Thüringenliga. In dieser führt der 1. SC Heiligenstadt das Tableau an. Dieser hat auch sein Interesse am Oberliga-Aufstieg hinterlegt - allerdings nur im Falle der Meisterschaft. Und diese hat der Tabellenführer seit einer 2:3-Niederlage am Wochenende gegen den SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla nicht mehr in eigener Hand. Der FC An der Fahner Höhe ist als Tabellenzweiter nur noch zwei Punkte zurück und hat noch eine Partie in der Hinterhand. Der Oberliga allerdings hatte der Thüringer Landesmeister wie schon im vergangenen Jahr eine Absage erteilt. Heißt: Sollte der FC An der Fahner Höhe am Ende tatsächlich wieder Landesmeister werden, dann wird es keinen Aufsteiger aus Thüringen geben.