Überraschung in der Börde: Wulferstedt trennt sich von Wagner

"Seit Ende letzter Woche steht fest, dass Marco Wagner nicht mehr Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft ist. Der Sportverein bedankt sich ausdrücklich bei Marco für die geleistete Arbeit sowie sein Engagement und wünscht ihm für die private und sportliche Zukunft alles erdenklich Gute", teilte der Bördeoberligist auf seinen Kanälen mit. Es werde "Zeit brauchen, dies zu verarbeiten", erklärte Wagner der "Volksstimme". Weiter wolle sich der 47-Jährige nicht zu der Trennung äußern. Zum FuPa-Profil:

Schon zwischen 2012 und 2018 hatte Wagner die SG Germania Wulferstedt in der Landesklasse gecoacht. Mit seiner akribischen Arbeit empfahl er sich für den Trainerposten beim Verbandsligisten Haldensleber SC. Nach zwei Jahren beim HSC zog es Wagner weiter zum SV Westerhausen, mit dem er 2022 den Aufstieg in die Oberliga feierte. Nach einem Oberliga-Jahr am Wolfsberg und einem beim VfB Germania Halberstadt zog es ihn schließlich im Sommer 2024 dorthin zurück, wo alles begann.

Nach dem Abstieg aus der Landesklasse den Neuanfang eingeleitet

Nachdem die Wulferstedter aus der Landesklasse abgestiegen waren, sollte Wagner als "ein zentraler Teil den Neuanfang in der Bördeoberliga gestalten", ließen die Germanen damals verlauten. Im ersten Jahr unter dem Trainer-Rückkehrer landete die Wagner-Elf nur haarscharf auf Platz zwei. Diesen Rang belegen die Wulferstedter auch aktuell - seit dem Wochenende wieder nur einen Punkt hinter Tabellenführer Blau-Weiß Neuenhofe.

Im Endspurt um die Meisterschaft wird Marco Wagner - so wie schon am Sonnabend beim 2:1-Erfolg in Harbke - nicht mehr an der Seitenlinie stehen. "Im Hinblick auf den angestrebten Aufstieg steht die Mannschaft damit vor einer weiteren Herausforderung, die ab sofort gemeinschaftlich gelöst wird", schrieb die Germania.

Michael Veith, Eric Mann und Martin Engelmann aus dem bisherigen Trainerteam sollen die Mannschaft durch den weiteren Saisonverlauf führen: "Das Trio wird das Team gemeinsam auf die kommenden Aufgaben vorbereiten, um den eingeschlagenen Weg in Richtung Aufstieg konsequent und erfolgreich weiterzuverfolgen", schrieben die Wulferstedter. Zu den FuPa-Profilen:

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