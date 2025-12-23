Überraschung in Burglengenfeld: Trainerteam muss am Saisonende gehen

„Wir haben uns in der Abteilung dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit Erkan und Matthias nicht über die Saison hinweg fortzusetzen und das haben wir ihnen in einem gemeinsamen Gespräch mitgeteilt. Wir hoffen, dass Erkan und Matze mit uns zusammen diese Saison erfolgreich zu Ende bringen“, geben die Abteilungsleiter Florian Hofer und Alexander Stauffer zu Protokoll.



Die scheidenden Trainer können ihre Enttäuschung nicht verbergen: „Die Mitteilung hat uns ehrlich gesagt stark überrascht. Wir versuchen gerade etwas unsere Gedanken zu sortieren, um dann eine gutüberlegte Entscheidung zu treffen – auch für unsere Jungs, die es verdient haben zu wissen, wie es nach dem Winter weitergeht. Denn der Verein wünscht, dass die Zusammenarbeit bis zum Sommer fortgeführt werden soll“, so Kara und Graf in einer ersten Stellungnahme unisono.



Erkan Kara ist seit der Saison 2022/23 für den ASV Burglengenfeld tätig. Zunächst als Co-Trainer verpflichtet, wurde der langjährige Landesliga-Verteidiger im Sommer 2024 schließlich zum Cheftrainer befördert. Seitdem steht ihm Matthias Graf – er wechselte vor drei Jahren von der DJK Ammerthal zum ASV – als spielender Co-Trainer zur Seite.



Gemeinsam haben die beiden das Team in den letzten Jahren verjüngt, stabilisiert und zu einer Top-5-Mannschaft der Landesliga Mitte geformt. Auch in die Kaderplanung waren Kara und Graf fest involviert, nutzten ihr Netzwerk für das Akquirieren neuer Spieler. In der aktuellen Saison belegen Käufer, Roesler und Co. mit 37 Punkten aus 21 Spielen den vierten Tabellenplatz. Mehr Punkte in der Herbstrunde hat Burglengenfeld seit Jahren nicht geholt. Umso mehr überrascht die Nachricht der baldigen Trennung.