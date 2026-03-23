 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Überraschung in Briesen: Schulzendorf taumelt, Frankfurt rückt ran

Landesklasse Ost: Der Spitzenreiter patzt unerwartet im Kampf um den Titel, während im Tabellenkeller neue Hoffnung aufkeimt.

von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Bernd Pflughöft

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LK Ost Brandenburg
FSV Union II
FSV Dynamo
FV Blau-Weiß
Guben Nord

In der Landesklasse Ost sorgte der 19. Spieltag für eine bemerkenswerte Dramaturgie, die das Aufstiegsrennen sowie den Abstiegskampf neu befeuert. Während der Tabellenführer Federn lassen musste, nutzten die Verfolger die Gunst der Stunde in einer Atmosphäre, die zwischen sportlicher Erleichterung und tiefer Enttäuschung schwankte.

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Fr., 20.03.2026, 19:00 Uhr
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf. II
SV Blau-Weiss Markendorf
SV Blau-Weiss MarkendorfMarkendorf
2
1
Abpfiff

Es war ein Duell, das von der ersten Minute an die Leidenschaft dieser Liga widerspiegelte. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug der Gast jedoch eiskalt zu: Bartosz Donigiewicz brachte den SV Blau-Weiss Markendorf in der 43. Minute mit 0:1 in Führung. Doch die Antwort der Frankfurter ließ nach dem Seitenwechsel nicht lange auf sich warten. Unmittelbar nach Wiederanpfiff, in der 46. Minute, erzielte Angelo Marcel Müller den Ausgleich zum 1:1 und brachte die Hoffnung zurück an die Oder. In einer spannenden Schlussphase behielten die Gastgeber schließlich das glücklichere Ende für sich. Niclas Weddemar markierte in der 84. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand.

Sa., 21.03.2026, 11:30 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne. II
Teltower FV 1913
Teltower FV 1913Teltower FV
2
1
Abpfiff

Am Vormittag erlebten lediglich 45 Zuschauer einen Rückschlag für den Tabellendritten. Benjamin Milles brachte die Gäste aus Teltow zwar mit 0:1 in Front, doch Schöneiche II drehte die Partie. Nicolas Barth sorgte für das 1:1, ehe Felix Angerhöfer mit dem 2:1 den Endstand herstellte. Teltow verbleibt trotz der Niederlage mit 37 Punkten auf Rang drei, während Schöneiche sich auf 27 Zähler verbessert.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
FV Blau-Weiß 90 Briesen
FV Blau-Weiß 90 BriesenFV Blau-Weiß
SG Schulzendorf 1931
SG Schulzendorf 1931Schulzendorf
3
2
Abpfiff

Die Sensation des Spieltags ereignete sich in Briesen vor 75 Zuschauern. Der Tabellenführer aus Schulzendorf geriet durch Emilio Schön (1:0) und Marvin Benno Lähne (2:0) früh unter Druck. Zwar kämpfte sich der Primus durch Emilio Köhler zum 2:1 und Bennet Wengler zum 2:2 zurück, doch Toni Moritz versetzte dem Spitzenreiter mit dem 3:2 den entscheidenden Schlag. Trotz der zweiten Saisonniederlage bleibt Schulzendorf mit 51 Punkten an der Spitze, während Briesen wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammelt.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
MSV Zossen 07
MSV Zossen 07MSV Zossen
Breesener SV Guben Nord
Breesener SV Guben NordGuben Nord
0
3
Abpfiff

In Zossen sahen 30 Zuschauer eine einseitige Begegnung. Luca Bäcker eröffnete für die Gäste mit dem 0:1, gefolgt von Erik Brose, der auf 0:2 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut Luca Bäcker mit dem Treffer zum 0:3. Guben Nord festigt damit mit 33 Punkten den vierten Tabellenplatz, während Zossen mit 9 Punkten auf den 15. Rang abrutscht.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
FSV Eintracht 1910 Königs WusterhausenFSV 1910 KW
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz
2
1
Abpfiff

Wichtige Lebenszeichen im Abstiegskampf sendete die Eintracht vor 75 Zuschauern. Pascal Goldammer brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung, und Ivan Mazurenko baute diese auf 2:0 aus. Der Anschlusstreffer von Marcel Blume zum 2:1 reichte Dahlewitz nicht mehr aus, um Punkte mitzunehmen. Königs Wusterhausen klettert mit nun 10 Punkten auf den 14. Platz.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
MTV Wünsdorf 1910
MTV Wünsdorf 1910Wünsdorf
FSV Admira 2016
FSV Admira 2016FSV Admira
4
1
Abpfiff

Wünsdorf unterstrich vor 85 Zuschauern seine gute Form. Jürgen Ivanenko erzielte das 1:0, bevor Niklaas Njammasch mit einem Doppelschlag auf 2:0 und 3:0 erhöhte. Germain Lowsky schraubte das Ergebnis auf 4:0, ehe Max Gründemann für die Admira den Ehrentreffer zum 4:1 erzielte. Wünsdorf steht nun mit 31 Punkten auf Rang fünf, während die Admira mit 12 Punkten auf dem 13. Platz verharrt.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Großbeeren
SV Grün-Weiß GroßbeerenGroßbeeren
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union II
2
1
Abpfiff

Vor 77 Zuschauern erkämpfte sich Großbeeren einen knappen Sieg. Fabian Goldhahn (1:0) und Linus Belitz (2:0) legten vor, Tilmann Max Wagenitz konnte für Fürstenwalde II nur noch auf 2:1 verkürzen. Großbeeren verbessert sich mit 23 Punkten auf Platz 11, während die Union-Reserve mit 30 Punkten auf den sechsten Rang zurückfällt.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
FSV Dynamo EisenhüttenstadtFSV Dynamo
SV Grün-Weiß Union Bestensee
SV Grün-Weiß Union BestenseeSV Bestensee
2
1

Auch das Schlusslicht aus Eisenhüttenstadt konnte vor 34 Zuschauern einen Erfolg feiern. Yahya Ben Nasseur traf zum 1:0 für Dynamo. Den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Paul Niesler zum 1:1 beantwortete Christian Grätz mit dem Siegtreffer zum 2:1. Dynamo Eisenhüttenstadt bleibt zwar mit 7 Punkten Tabellenletzter, verkürzt aber den Rückstand auf die Konkurrenz.

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