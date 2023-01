Philipp Harlaß läuft nach seinem Intermezzo beim SC 04 Schwabach ab sofort wieder für den TSV Aubstadt auf. – Foto: Sven Leifer

Überraschung in Aubstadt: Philipp Harlaß ist wieder da Der 24-Jährige war erst im Sommer nach Schwabach gewechselt, kommt aber nun zum Regionalligisten zurück

Heute in einer Woche, am 17. Januar startet der TSV Aubstadt in die Winter-Vorbereitung. Kurz vorm Aufgalopp im neuen Jahr können die Grabfelder einen Neuzugang bekanntgeben, der in Aubstadt bestens bekannt ist: Philipp Harlaß kehrt nämlich zu den Unterfranken zurück. Erst im Sommer hatte der 24-Jährige seine Zelte beim Regionalligisten abgebrochen und hatte sich aus beruflichen Gründen für einen Wechsel in seine Heimat zum Landesligisten SC 04 Schwabach entschieden. Nach nur einem halben Jahr folgt aber nun die Rolle rückwärts: Harlaß kehrt mit sofortiger Wirkung zum TSV Aubstadt zurück!

Die gebürtige Schwabacher Harlaß wurde im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des 1. FC Nürnberg ausgebildet. Vom Club wechselte er dann im Sommer 2020 zu Borussia Dortmund, wo er in der zweiten Mannschaft zwar verletzungsbedingt auf nur zwölf Spiele (zwei Tore) kam, aber dennoch seinen Anteil am Meistertitel in der Regionalliga West hatte. Im Sommer 2021 folgte der Wechsel zurück ins Frankenland zum TSV Aubstadt, wo er in der Regionalliga Bayern auf 33 Spiele kam und zur Stammelf gehörte (3 Tore).