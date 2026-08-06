Überraschung im Totopokal: Emmering wirft Bezirksligist raus

Der FC Emmering (gelbe Trikots) im Spiel gegen den TSV Gilching (in Rot). – Foto: Dieter Metzler

FC Emmering – TSV Gilching 6:4 n.E. (1:0, 1:1) – Der Bezirksligist aus Gilching hatte vor 250 Zuschauern zwar mehr Ballbesitz, fand gegen die kompakt verteidigenden Emmeringer aber kaum Lösungen. Viele Pässe gerieten zu ungenau. Der FCE glich seine spielerischen Nachteile mit großem Einsatz aus. Zudem erwischte Laurin Unsinn einen starken Tag und wurde später auch im Elfmeterschießen zu einem entscheidenden Faktor.

Der FC Emmering hat im Totopokal der Spielgruppe Nord für die nächste Überraschung gesorgt. Der Kreisklassist setzte sich gegen den zwei Klassen höher spielenden TSV Gilching mit 6:4 nach Elfmeterschießen durch. Im Finale empfängt die Mannschaft von Trainer Stefan Hebding am kommenden Mittwoch um 18.30 Uhr den SC Unterpfaffenhofen, der beim SV Althegnenberg mit 7:2 gewann.

Bei einem der wenigen Emmeringer Entlastungsangriffe behielt A-Junior Dominik Huber die Nerven und brachte den Gastgeber in Führung. „Meine Jungs waren bereit, zu schuften und zu arbeiten“, sagte Hebding. Kurz nach der Pause glich Hendrik Hofgärtner für Gilching aus. „Das Gegentor war ärgerlich. Danach haben wir es mit etwas Glück geschafft, uns ins Elfmeterschießen zu retten“, sagte Hebding. Dort behielten die Emmeringer die Nerven und machten den Finaleinzug perfekt. „Es war ein riesiges Erlebnis für die Mannschaft. Wir freuen uns alle tierisch.“

SV Althegnenberg – SC Unterpfaffenhofen 2:7 (1:1) – „Wir haben 65 Minuten sehr gut dagegengehalten“, sagte SVA-Trainer Marco Errichetti nach dem Ausscheiden. Er sei stolz auf seine Mannschaft, die dem höherklassigen Gegner lange das Leben schwer gemacht habe. Den Sieg des SCU erkannte Errichetti dennoch an. „Er war vielleicht um ein oder zwei Tore zu hoch.“ Überragender Spieler der Partie war SCU-A-Junior Gregor Glaubitt, der fünf Treffer erzielte. Sportdirektor Jürgen Kapfer sah über weite Strecken ein Spiel auf ein Tor. „Die beiden Gegentore entstanden aus Kontern, die Althegnenberg aber clever abgeschlossen hat“, sagte er. Aus seiner Sicht war der Sieg auch in dieser Höhe verdient.

Ibrahim Tangara brachte den Gastgeber zunächst in Führung. Batuhan Kas glich nach einer halben Stunde aus. Nach der Pause traf Glaubitt erstmals für den SCU, doch Tom Weichenberger antwortete noch einmal mit dem 2:2. „Danach waren wir mit unseren Kräften am Ende“, sagte Errichetti. Ein Doppelpack von Glaubitt brachte Unterpfaffenhofen erstmals mit zwei Toren in Führung. Maximilian Braun erhöhte auf 5:2, ehe Glaubitt mit zwei weiteren Treffern den Endstand herstellte. (Dieter Metzler)