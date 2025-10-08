Überraschung im Pokal: Victoria Seelow kickt Ludwigsfelder FC raus

Das Achtelfinale des Landespokals Brandenburg startete am heutigen Mittwoch mit einer Überraschung. Landesligist Victoria Seelow siegt gegen den Brandenburgligisten Ludwigsfelder FC mit 2:1 nach Verlängerung. Hier ist die Übersicht über die Spiele zu sehen:
SV Victoria Seelow – Ludwigsfelder FC 2:1 n.V.
Schiedsrichter: Roman Brand
Tore: 0:1 Kaloyan Atanasov (3.), 1:1 Paul Bechmann (76.), 2:1 Lennard Flaig (109. Foulelfmeter)
---
Fr., 10.10.25 19:00 Uhr 1. FC Guben - VfB 1921 Krieschow
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - RSV Eintracht 1949
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - SV Babelsberg 03
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - FSV 63 Luckenwalde
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr VfL Nauen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr FC Strausberg - FC Energie Cottbus
---
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - SG Union 1919 Klosterfelde 0:3
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr FC Energie Cottbus - SV Germania 90 Schöneiche 4:1
Sa., 06.09.25 13:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - VfB 1921 Krieschow 1:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FSV Bernau - SV Victoria Seelow 1:4
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - SV Babelsberg 03 1:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - RSV Eintracht 1949 0:1
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - Ludwigsfelder FC 2:4
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - Oranienburger FC Eintracht 1901 2:4
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FSV Admira 2016 - VfB Hohenleipisch 1912 1:3
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - BSG Stahl Brandenburg 2:0
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:6
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FSV Optik Rathenow 0:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr 1. FC Guben - SG Einheit Zepernick 1925 4:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr VfL Nauen - SV Eintracht Alt Ruppin 1:0
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FC Strausberg - SV Blau-Weiss Markendorf 4:3
Sa., 06.09.25 16:00 Uhr Schönower SV 1928 - FSV 63 Luckenwalde 0:11