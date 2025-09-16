Überraschung im Kreispokal

Im einen Spiel des Kreispokals traf der TV Neuenkirchen aus der 1. Kreisklasse auf den Kreisligisten Spvg Niedermark.

Der TV Neuenkirchen ist in der 1. Kreisklasse - Süd - Spitzenreiter mit sechs Siegen aus sechs Spielen. Im Kreispokal kam bereits der dritte Kreisligist nach Neuenkirchen. Gegen den SuS Buer (6:2) und Viktoria Gesmold II (4:1) setzte sich das Team von Trainer Maximilian Tönsing deutlich durch. Nun hat der Tabellenführer der 1. Kreisklasse im Kreispokal erneut zugeschlagen. Das Tönsing-Team gewann das umkämpfte Spiel durch einen späten Treffer von Tom Bertelsmann. Damit musste bereits der dritte Kreisligist im laufenden Wettbewerb

beim Spitzenreiter der 1. Kreisklasse - Süd - Abschied vom Pokalwettbewerb nehmen.