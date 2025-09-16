Überraschung im Kreispokal

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im einen Spiel des Kreispokals traf der TV Neuenkirchen aus der 1. Kreisklasse auf den Kreisligisten Spvg Niedermark.
Der TV Neuenkirchen ist in der 1. Kreisklasse - Süd - Spitzenreiter mit sechs Siegen aus sechs Spielen. Im Kreispokal kam bereits der dritte Kreisligist nach Neuenkirchen. Gegen den SuS Buer (6:2) und Viktoria Gesmold II (4:1) setzte sich das Team von Trainer Maximilian Tönsing deutlich durch. Nun hat der Tabellenführer der 1. Kreisklasse im Kreispokal erneut zugeschlagen. Das Tönsing-Team gewann das umkämpfte Spiel durch einen späten Treffer von Tom Bertelsmann. Damit musste bereits der dritte Kreisligist im laufenden Wettbewerb
beim Spitzenreiter der 1. Kreisklasse - Süd - Abschied vom Pokalwettbewerb nehmen.
Der Gastgeber hatte über die gesamte Spielzeit die besseren Chancen, konnte sich aber lange nicht entscheidend durchsetzen. Zwanzig Minuten vor dem Ende schickte Schiedsrichter Thomas Falke einen Niedermarker Spieler mit einer gelb/rote Karte vom Feld. Auch in Überzahl nutzte der Gastgeber zunächst seine personelle Überlegenheit nicht. Erst kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit erzielte Tom Bertelsmann den viel umjubelten überfälligen Führungstreffer.
Matchwinner Tom Bertelmann - TV Neuenkirchen - – Foto: Fupa
In der nächsten Runde erwartet der TV Neuenkirchen am 01.10.25 um 19.30 Uhr mit der GW Schwagstorf den nächsten Kreisligisten.