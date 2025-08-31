Überraschung im Kreispokal

Am vergangenen Freitag empfing die Eintracht den Kreisligavertreter BW Drewitz zum Derby in der ersten Runde des Kreispokals. Ein erwarteter Klassenunterschied war von Beginn an nicht erkennbar, obwohl Drewitz die Spielkontrolle übernahm, Drehnow ließ jedoch so gut wie nichts an Chancen zu. Lediglich zweimal war der Drehnower Schlussmann ernsthaft gefragt. Die Eintracht verzeichnete in Halbzeit Eins sogar mehrere Möglichkeiten um selbst in Führung zu gehen. Immer wieder gelang es aus dem Ballgewinn schnell umzuschalten und den gebotenen Platz im Mittelfeld schnell zu bespielen. Die verdiente Führung viel dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einer Ecke, welche Schwella zum 1:0 einnickte.

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gastgeber weiterhin stabil und fuhren immer wieder schnelle Gegenzüge nach Ballgewinn. Eine sehenswerte Kombination in der 57.Minute nutzte Wirth zum 2:0. Wenig später zeigte er wiederholt seinen Spielwitz, als er per Hacke auf Murrer ablegte und dieser nach kurzer Körpertäuschung aus Nahdistanz zum 3:0 verwandelte. Die Gäste präsentierten sich weiter harmlos, kamen jedoch nach einen Fauxpas vom Eintracht-Keeper zum 3:1 in der 80.Minute. Das erwartete Aufbäumen der Gäste blieb aus und Drehnow belohnte sich in Person von Grothe (86.Minute) und Pöschick (90.Minute) mit dem 5:1 Endstand für eine konzentrierte Mannschaftsleistung.