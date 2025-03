Überraschung im Abstiegskampf und klarer Auswärtssieg

Die Hausherren legten im Heimspiel einen Blitzstart hin: Fabijan Krpan traf in der 8. Minute zur Führung, Lucas Moser legte in der 20. Minute zum 2:0 nach. Kurz vor dem Pausenpfiff verkürzte Marc Wiederoder für die Gäste (45.+1). Nach dem Seitenwechsel stellte Lukas Zug in der 53. Minute den Ausgleich her. In einer dramatischen Schlussphase sorgte erneut Krpan für die Entscheidung: Zunächst erzielte er in der Nachspielzeit das 3:2 (90.+1), ehe er eine Minute später per Foulelfmeter zum 4:2-Endstand traf (90.+2).

