Überraschung: Heipertz übernimmt Concordia Wiemelhausen nochmal

Für vier Partien war der 66-jährige Jürgen Heipertz Ende vergangenen Jahres interimsweise nach der Trennung von Carsten Droll (50) zurückgekehrt, bevor zu Jahresbeginn Hamza El Hamdi (31) übernahm. Trotz anderer Bekundungen wurde kürzlich die Trennung zum Saisonende bekanntgegeben.

Überraschend wird Heipertz ihn wieder beerben und Teil der neuen Lösung in der kommenden Spielzeit 2025/26 sein, in der Concordia Wiemelhausen voraussichtlich wieder in der Westfalenliga an den Start geht. Zusammen mit dem bisherigen Co-Trainer Marvin Rehder wird Heipertz ein Trainerduo bilden. Ein noch zu bestimmender Co-Trainer wird das künftige Trainerteam komplettieren. Dies gab der Verein am Freitagnachmittag in der Lokalpresse "WAZ" bekannt.

Heipertz war von 2014 bis 2020 Chefcoach der Concordia und danach schon einmal in der Spielzeit 2022/23 interimsweise eingesprungen. Nun wird also ein insgesamt viertes Engagement ab Sommer beginnen.