»Überraschung gelungen»: Ruderting siegt gegen Thenried

9. Spieltag der Landesliga Süd: Frauenbiburg gewinnt zuhause gegen Augsburg und festigt damit eindrucksvoll die Tabellenspitze. Profitieren konnten die Niederbayern zudem von der Niederlage des direkten Verfolgers aus Thenried. Dieser musste sich überraschend dem FC Ruderting geschlagen geben. Den Rudertingerinnen gelang damit eine echte Überraschung. Weniger erfolgreich verlief das Wochenende für Kirchberg. Nach einer schwachen ersten Halbzeit konnte man das Spiel trotz einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang nicht mehr drehen.

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „In einer leider desolaten ersten Halbzeit nutzten die Wiltingerinnen einen Torwartfehler zum 1:0 und legten das 2:0 nach. In der zweiten Halbzeit war es dann ein ganz anderes Spiel. Wir waren 45 Minuten lang überlegen, konnten uns aber leider nicht belohnen, da wir vor allem vor dem Tor zu hektisch agierten. Nun müssen wir in Augsburg punkten, um nicht in den Keller zu rutschen.“



Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Kein Leckerbissen für die Zuschauer. Wir kamen gut ins Spiel und gingen folgerichtig in Führung. Anschließend verpassten wir es, durch weitere Treffer für Klarheit zu sorgen. Nach dem 1:1 war es ein zerfahrenes Spiel. Nach der Verletzungsunterbrechung haben wir uns gesammelt und konnten noch vor der Halbzeit mit dem 2:1 und 3:1 etwas für Ruhe sorgen. In der zweiten Halbzeit fehlten auf beiden Seiten die ganz großen Highlights. Es war kein spektakuläres Spiel mehr, aber am Ende wieder ein verdienter Dreier.“



