Überraschung geglückt

In der Halbzeit des Oberligaspiels gegen den MTV Celle wurde Lisa-Marie Schmatz mit der Aktion "Ehrenamt überrascht" geehrt. Lisa, seit mehreren Jahren bereits Jugendtrainerin, aktive Spielerin in der 2. Frauenmannschaft und nun auch Mitglied im Fußballvorstand wußte von dieser Aktion rein gar nichts. Während der ersten Halbzeit stand sie auch auf der neuen Tribüne und schaute sich das Spiel mal von oben an.