Überraschung gegen FCP – Ismaning hat jetzt alle Trümpfe in der Hand

Sinabov trifft doppelt

Noch 180 Minuten sind in der Bayernliga zu gehen, und der FC Ismaning hat sich mit dem überragenden und am Ende völlig verdienten Sieg gegen den ersten Kandidaten auf den Regionalliga-Aufstieg (Tabellenführer 1860 II darf nicht aufsteigen) alle Trümpfe in der Hand. Auf Sonthofen (2:2 in Kottern) hat Ismaning wieder zwei Punkte Vorsprung und dazu den Sieg im direkten Vergleich (2:0, 2:3). Schon ein Dreier gegen den bereits abgestiegenen TSV Rain kann für die Rettung reichen, und genau da hakt Trainer Jacky Muriqi ein: „Warum sind wir gegen die besten Mannschaften der Liga so gut und verlieren gegen hintere?“ Er deutet an, dass man fußballerisch viel Qualität habe, aber Fußball Kopfsache ist und man die PS nicht immer 90 Minuten auf den Platz bringt.