Überraschung: FC Laub ist Regensburgs Hallenmeister

Lokalmatador FC Laub entpuppte sich im Endspiel als wesentlich abgebrühter als der Serbische Club-Donau. Getragen von einer lautstarken Fanbase, sorgte das Team von Trainer Philipp Schneider relativ schnell für deutliche Verhältnisse. Jonas Wittmann, Simon Schmits mit einem Doppelpack und Philipp Resch schossen eine komfortable 4:0-Führung heraus. Zu mehr als dem Ehrentreffer zum 4:1 – zugleich der Endstand – reichte es für die Serben-Truppe nicht mehr.



Bei der Siegerehrung wurde noch herausragender Einzelleistungen bedacht. Emad Zeneyedpour (Serbischer CD) wurde als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Einstimmig wurde Lukas Soller (Barbing) zum besten Torhüter gewählt. Im Ranking des besten Torschützen standen gleich sechs Akteure mit je vier Treffern vorne.



Eine wilde Schlussphase erlebte das erste Halbfinale. Eigentlich sah der Serbische Club-Donau schon wie der sichere Sieger aus, lag 2:0 und später 3:1 in Front. In der letzten Spielminute erzielte Barbing erst den Anschlusstreffer, um 13 Sekunden vor Schluss mit einem tollen Distanzschuss sogar zum 3:3 auszugleichen. Damit war das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Sechs Sekunden vor der Schlusssirene versenkte Alireza Jamali einen Freistoß direkt ins lange Kreuzeck – Jubel beim Donauclub!



In einer faustdicken Überraschung mündete die zweite Halbfinalbegegnung. In einem engen Match setzte der FC Laub den ersten Punch. Zwei Minuten später kam Tegernheim zum Ausgleich. Auf das erneute Führungstor des Kreisligisten (Simon Schmits) fand der Sechstligist jedoch nicht mehr die passende Antwort. Die Tegernheimer durften sich zumindest mit dem dritten Platz trösten. Im „kleinen Finale“ gegen Barbing gelang ein 3:1-Sieg.



Der Serbische Club-Donau dominierte das Geschehen in der – auf dem Papier deutlich schwächer besetzten – Gruppe 1. Das von Ivo Madin gecoachte Aufgebot bestach mit technisch versiertem Futsal. Vorzeitig stand der Stadtklub als Gruppensieger fest. Zehn Punkte aus vier Spielen heimste er ein. Dahinter zog auch der FC Laub mit sieben Zählern ins Halbfinale ein. Knapp blieb der TSV Deuerling (sechs) auf der Strecke. Neben dem ESV Regensburg (drei) hatte der sieglose Titelverteidiger ATSV Pirkensee-Ponholz (zwei) nicht viel zu melden in dieser Gruppe. Die PiPo-Truppe hatte jedoch nichts mehr mit der aus dem Vorjahr zu tun.



Vier Spiele, vier Siege, 12:2 Tore. Nichts anbrennen ließ der FC Tegernheim in der Gruppe 2. Souverän kam der klassenhöchste Starter weiter. Im Kampf um Platz zwei gab es eine faustdicke Überraschung. Kreisklassist TV Barbing machte das Rennen. Die freche und spielstarke Petrik-Crew gewann zwei Spiele und holte ein Remis – und verwies die hochgehandelten SV Burgweinting und TB/ASV Regenstauf auf die Plätze. Beide Teams fuhren je drei Punkte ein. Während Burgweinting nach zahlreichen Hallenturnieren mit einer Mix-Truppe am Start war, konnte sich die Spielerliste von Gastgeber Regenstauf sehen lassen. Umso enttäuschender war das Abschneiden der Blitzer. Die SpVgg Stadtamhof (vier) reihte sich als Dritter noch vor dem Duo ein.





Halbfinale

Serbischer CD – Barbing 4:3 (Tore: Zeneyedpour/2, Mikovic, Jamali – Höschl/2, Sailer)

Tegernheim – Laub 1:2 (Muslimovic – Kronawitter, Schmits)



Spiel um Platz 3

Barbing – Tegernheim 1:3 (Fraß – Muslimovic, Özlokman, Ungureanu/Eigentor)



Finale

Serbischer CD – Laub 1:4 (Jamali, Schmits/2, Wittmann, Resch)





