Ein Ära endet im Sommer: Thomas Baier wird sein Traineramt bei der SpVgg Trabitz übergeben. – Foto: Jenny Stemmer

Überraschung: Erfolgstrainer Baier hört in Trabitz zum Saisonende auf Nach fünf Jahren und zwei Aufstiegen legt der 43jährige zum Saisonende sein Traineramt nieder und würde sich natürlich zu gerne mit einem weiteren Aufstieg selbst das schönste Abschiedsgeschenk machen Verlinkte Inhalte Kreisliga Nord SpVggTrabitz Thomas Baier

Ja, es kommt doch überraschend: Thomas Baier (43), der Erfolgstrainer der letzten Jahre bei der ambitionierten SpVgg Trabitz, wird zum Ende der laufenden Spielzeit - er steht mit seiner Truppe vor dem Re-Start im März auf einem sehr guten zweiten Platz, punktgleich mit dem Primus aus Auerbach - seine Zelte als der für das Sportliche Verantwortlicher abbauen. Dies teilte der Verein in Person von Vorsitzendem Martin Pepiuk in einer Pressemitteilung an FuPa mit.

"Nach fünf äußerst erfolgreichen Jahren hat sich Thomas Baier dazu entschieden, sein Amt als Trainer der ersten Mannschaft zum Saisonende abzugeben. Baier prägte in dieser Zeit die sportlich erfolgreichste Phase der jüngeren Vereinsgeschichte maßgeblich. Unter seiner Leitung feierte die Mannschaft zwei Meisterschaften und schaffte den Durchmarsch von der A-Klasse bis in die Kreisliga. Neben den sportlichen Erfolgen zeichnete sich Thomas Baier insbesondere durch seine hohe Identifikation mit dem Verein, seine akribische Arbeit und seine mannschaftsdienliche Art aus. Mit viel Herzblut, Engagement und seinem sportlichen Netzwerk gelang es ihm immer wieder, eine konkurrenzfähige Truppe zu formen. Besonders hervorzuheben ist die Serie von zwanzig ungeschlagenen Spielen in der letzten Saison. Die SpVgg Trabitz bedankt sich bereits jetzt sehr herzlich bei ihm für seinen außergewöhnlichen Einsatz und seine Verdienste um den Verein. Bis zum Ende dieser Saison wird Baier zusammen mit seinem Team alles versuchen um einen möglichen dritten Aufstieg in Folge zu realisieren. Für eine weitere eventuelle Zusammenarbeit in der sportlichen Leitung des Vereins werden in den kommenden Wochen Gespräche stattfinden", so die heute gegen 16 Uhr versendete Mitteilung. Und auch Christian Recht - in Trabitz Förderer der sportlichen Entwicklung - bedankte sich bei Baier, zu dem er ein freundschaftliches Verhältnis pflegt: „Ich persönlich bin Thomas Baier für den Mut seiner Entscheidung dankbar und habe allerhöchsten Respekt davor, für neue Impulse im kommenden Sommer den Weg freizumachen. Meine größte Wertschätzung gilt Thomas Baier für das Geleistete auf und neben dem Platz. Er hat bei der SpVgg Trabitz eine echte Zeitenwende eingeleitet – von einem Verein, der kaum noch auf der Landkarte sichtbar war, hin zu einem Klub, der inzwischen in aller Munde ist."