Überraschung: Erfolgstrainer Baier hört in Trabitz zum Saisonende auf

Ja, es kommt doch überraschend: Thomas Baier (43), der Erfolgstrainer der letzten Jahre bei der ambitionierten SpVgg Trabitz, wird zum Ende der laufenden Spielzeit - er steht mit seiner Truppe vor dem Re-Start im März auf einem sehr guten zweiten Platz, punktgleich mit dem Primus aus Auerbach - seine Zelte als der für das Sportliche Verantwortlicher abbauen. Dies teilte der Verein in Person von Vorsitzendem Martin Pepiuk in einer Pressemitteilung an FuPa mit.
"Nach fünf äußerst erfolgreichen Jahren hat sich Thomas Baier dazu entschieden, sein Amt als Trainer der ersten Mannschaft zum Saisonende abzugeben. Baier prägte in dieser Zeit die sportlich erfolgreichste Phase der jüngeren Vereinsgeschichte maßgeblich. Unter seiner Leitung feierte die Mannschaft zwei Meisterschaften und schaffte den Durchmarsch von der A-Klasse bis in die Kreisliga. Neben den sportlichen Erfolgen zeichnete sich Thomas Baier insbesondere durch seine hohe Identifikation mit dem Verein, seine akribische Arbeit und seine mannschaftsdienliche Art aus. Mit viel Herzblut, Engagement und seinem sportlichen Netzwerk gelang es ihm immer wieder, eine konkurrenzfähige Truppe zu formen. Besonders hervorzuheben ist die Serie von zwanzig ungeschlagenen Spielen in der letzten Saison. Die SpVgg Trabitz bedankt sich bereits jetzt sehr herzlich bei ihm für seinen außergewöhnlichen Einsatz und seine Verdienste um den Verein. Bis zum Ende dieser Saison wird Baier zusammen mit seinem Team alles versuchen um einen möglichen dritten Aufstieg in Folge zu realisieren. Für eine weitere eventuelle Zusammenarbeit in der sportlichen Leitung des Vereins werden in den kommenden Wochen Gespräche stattfinden", so die heute gegen 16 Uhr versendete Mitteilung.
Und auch Christian Recht - in Trabitz Förderer der sportlichen Entwicklung - bedankte sich bei Baier, zu dem er ein freundschaftliches Verhältnis pflegt: „Ich persönlich bin Thomas Baier für den Mut seiner Entscheidung dankbar und habe allerhöchsten Respekt davor, für neue Impulse im kommenden Sommer den Weg freizumachen. Meine größte Wertschätzung gilt Thomas Baier für das Geleistete auf und neben dem Platz. Er hat bei der SpVgg Trabitz eine echte Zeitenwende eingeleitet – von einem Verein, der kaum noch auf der Landkarte sichtbar war, hin zu einem Klub, der inzwischen in aller Munde ist."
Thomas Baier selbst schilderte in einem Telefonat mit FuPa, welcher Hauptfaktor bei der Entscheidungsfindung, im Sommer aufzuhören, eine entscheidende Rolle gespielt hat: "Ich stehe nun fünf Jahre bei der SpVgg an der Außenlinie, bin bei allem, was ich dort tue, quasi mit 200 Stundenkilometern unterwegs. Im Oktober nun stellte ich fest, dass diese bewegte, erfolgreiche aber auch anstrengende Zeit in puncto Substanz bei mir Spuren hinterlassen hat. Ich brachte - wie man so schön sagt - das Glas nicht mehr voll. Mit dieser Erkenntnis, die sich in den zurückliegenden Tagen verfestigt hat, bin ich zum Verein gegangen und habe darum gebeten, mich zum Saisonende von meinen Aufgaben zu entbinden. Die Vereinsführung, Andreas Neumüller und auch Christian Recht haben mir die Entscheidung völlig alleine überlassen, weiter- oder Schluß zu machen und respektieren nun meinen Entschluß, aufzuhören. Schon jetzt möchte ich mich bei allen bedanken, die mich auf meinem Weg, die Mannschaft dorthin zu führen, wo sie jetzt ist, tatkräftig unterstützt haben. Allerdings bin ich in Trabitz noch nicht fertig: Es gilt ab März alle Kräfte zu bündeln, um das große Ziel, bis in die Bezirksliga vorzustossen, Realität werden zu lassen. Bis dahin werde ich weiter alles geben, natürlich wäre der dritte Aufstieg in Folge für mich persönlich das schönste Abschiedsgeschenk als Trainer. Ob ich mein Tun bei der SpVgg in anderer Funktion fortsetze, wird man dann sehen", so der im Mai scheidende Übungsleiter.
Wer ab dem Sommer dann die Geschicke der SpVgg leiten wird, steht noch nicht fest. Es wird sicherlich spannend und interessant werden, welche Namen alle ins Spiel gebracht werden.