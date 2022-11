Überraschung! Dohren ringt den MTV Brackel nieder 1. Kreisklasse Harburg: Scharmbeck kann Ausrutscher des Tabellenführers nicht nutzen

Der SV Dohren landet in der 1. Kreisklasse Harburg die Überraschung des Spieltags. Das Kellerkind bezwang den Tabellenführer Brackel mit 3:0. Außerdem gelang es dem MTV Hanstedt, sich ein weiteres Mal als Favoritenschreck zu inszenieren.

Elstorf-Coach Harald Zerwas: "Wir haben heute wieder die Rückseite der Medaille kennengelernt. Das Eigentor hat uns nicht aus der Bahn geworfen, wir hatten vier sehr gute Chancen, um bis zur Halbzeit auszugleichen. Nach einer Verletzung von Marius Mojen mussten wir umstellen und ab dem Zeitpunkt waren wir raus - nach vorne ging so gut wie gar nichts. Ein Punkt wäre möglich gewesen, letztlich erzielt der Gegner aber vier Tore und gewinnt somit verdient."

Der Buchholzer FC bleibt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Im Auswärtsspiel beim VfL Maschen legten Justin Schulz (16.) und Bennet Bohn (23.) vor. Nach dem Seitenwechsel gelang Dominik Ulrich zwar der schnelle Anschlusstreffer per Strafstoß (52.). Letztlich brachte der BFC den knappen Vorsprung aber ins Ziel.

Erst in der Schlussphase kam Hittfeld zurück und drückte nochmal auf den Ausgleich. Letztlich feierte der FC Roddau einen 2:1-Heimsieg und zieht an der Eintracht Hittfeld in der Tabelle vorbei.