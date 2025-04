Überraschung: Ddaou kommt nicht nach Worms

Mit allzu vielen prickelnden Momenten war eigentlich nicht mehr zu rechnen nach dieser verkorksten Hinrunde. Doch wenn Wormatia Worms am Samstag (14 Uhr) den SV Gonsenheim, Tabellennachbar in der Fußball-Oberliga, empfängt, gibt es durchaus interessante Aspekte.

Da ist die Rivalität der beiden Teams. Erst gewannen, nach der Pandemie, die Wormser drei Duelle zu Null, dann siegten, samt Pokal, dreimal die Mainzer. Der SVG schien in der Tabelle enteilt, kommt aber seit der Winterpause gar nicht aus dem Quark, während der VfR fünf seiner sechs Spiele gewann. Selten rauschend und glänzend, aber beständig und beharrlich. Deshalb haben die Wormser nun, mit einem Spiel mehr, die Mainzer von Rang fünf verdrängt.

Und dann ist da noch die besonders pikante Note, dass Marco Reifenscheidt auf das Team von Anouar Ddaou trifft. Also der aktuelle Wormser Chefcoach, der gern auch über das Saisonende hinaus weiter gemacht hätte, auf die Mannschaft seines Nachfolgers. Nur ist der gar nicht da. Ddaou ist seit Wochenbeginn im Urlaub und wird auch das Heimspiel gegen den FK Pirmasens am Mittwoch verpassen. „Das war lange geplant“, sagt SVG-Cotrainer Ferhat Gündüz, der einspringen wird. Und den Abwärtstrend seit der Winterpause stoppen will. „Dieses Spiel ist für unsere Spieler etwas Besonderes, daran werden sie sich hochziehen“, ist Gündüz überzeugt.

"Haben uns kleinere Ziele gesetzt"