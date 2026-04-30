Überraschung blieb aus FSV Jägersburg: Trotz einiger Chancen kein Tor beim 0:5 gegen den FCS von Horst Fried · Heute, 07:39 Uhr · 0 Leser

Saarbrücken strebt den erneuten Pokalsieg an (wie hier im Jahr 2025). Nach dem klaren 5:0-Sieg in Jägersburg heißt der Gegner im Ludwigspark wieder FC Homburg. – Foto: Sport News Südwest

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Drittligist 1. FC Saarbrücken setzte sich am Mittwochabend im Homburger Alois-Omlor-Sportpark als Gast des FSV Jägersburg deutlich mit 5:0 (1:0) durch.

Die Sensation blieb aus am Mittwoch im Homburger Alois-Omlor-Sportpark, wo Saarlandliga-Vizemeister und Hallen-Champion FSV Jägersburg den Drittligisten 1. FC Saarbrücken empfing, der gerade dem Abstieg in die Regionalliga entkam. Der Favorit aus der Landeshauptstadt tat sich im ersten Durchgang noch schwer, profitierte in der 11. Minute aber von einem Jägersburger Schnitzer und kam so früh zur Führung durch den nach langer Verletzung auf dem Weg zur Normalform befindlichen Mohamed Amine Naifi. Der Franzose, der zuletzt meist eingewechselt wurde, stand nun erstmals nach langer Zeit wieder in der Startformation. In der zweiten Hälfte trauten sich die Saarpfälzer, die in der Liga auf Rang Zwei stehen und erneut um den Oberliga-Aufstieg kämpfen, mehr zu und kamen auch zu Tormöglichkeiten. Die Treffer machten aber die Gäste aus Malstatt. Calogero Rizzuto erhöhte nach 50 Minuten auf 0:2, Luca Wollschläger, zuletzt häufiger bei der Zweiten eingesetzt, gelang nach 71 Minuten das 0:3, der eingewechselte Abdoulaye Kamara erhöhte auf 0:4 (75.) und Naifi beendete den Torreigen auch mit der Treffer zum 0:5-Endstand (85.)

FSV-Spielertrainer Christian Frank sagte nach dem Spiel: "Es war für uns gegen einen drei Klassen höher spielenden Gegner das erwartet schwere Spiel. Es hätte bei uns alles passen und bei ihnen viel schief gehen müssen. Am Ende war das Ergebnis absolut verdient und uns hat etwas die Aggressivität gefehlt. Die Gegentore waren teilweise etwas unglücklich, wir haben es im Rahmen unserer Möglichkeiten versucht. Jetzt kommt ein Strich drunter. Wir konzentrieren uns wieder auf die Liga. Es war eine gelungene Veranstaltung für den Verein. Wir haben das Brebach-Spiel vom kommenden Wochenende auf Dienstag verschoben, Gott sei Dank waren die Brebacher einverstanden. Moritz Doll war heute zwar im Kader, wir hoffen, dass er am Dienstag voll einsatzfähig ist". In der dritten Liga trifft das FCS-Team nun im heimischen Ludwigspark-Stadion am Samstag um 14 Uhr auf den SVW Mannheim. Ein Punktgewinn würde zur Sicherung der Klasse reichen. Jägersburg tritt erst am kommenden Dienstag, 05. Mai wieder an, in einem direkten Duell zweier Aufstiegskandidaten kommt dann um 19 Uhr der SC Halberg Brebach in den Alois-Omlor-Sportpark.