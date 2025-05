Überraschung bleibt aus: SV Planegg fehlt ein Punkt zur Landesliga-Relegation

Nicht erst am Samstag hatte seine Elf die machbare Teilnahme an der Aufstiegsrelegation verspielt, denn im Saisonfinale feierten die Schwarz-Blauen einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen den SV Bad Heilbrunn. Weil aber der zweitplatzierte FC Wacker München im Fernduell nicht patzte und zu Hause souverän mit 3:0 gegen die U23 des FC Deisenhofen gewann, verteidigte das Team aus der Landeshauptstadt den Relegationsrang.

Allzu groß war die Hoffnung zwar ohnehin nicht gewesen, und doch war die Enttäuschung in Reihen des SV Planegg-Krailling am Samstagnachmittag groß, als feststand: Den Durchmarsch durch die Bezirksliga Süd haben die Fußballer von der Hofmarkstraße nicht geschafft. „Wir waren ein Aufsteiger, der es draufgehabt hätte, wenn er die Liga besser gekannt hätte“, lautete das Schlusswort zur regulären Saison von SVP-Trainer Pero Vidak.

Es war kurz nach 14.30 Uhr am Samstag, als die Planegger Hoffnung darauf, am letzten Spieltag doch noch auf Platz zwei zu springen, den ersten – und letztlich auch entscheidenden – Dämpfer erhielt. Beinahe zeitgleich ging Wacker gut zehn Kilometer Luftlinie entfernt mit 1:0 in Front und geriet der SVP ziemlich aus dem Nichts in Rückstand. Bad Heilbrunns Jonas Gall nutzte nach einem langen Ball einen Abstimmungsfehler zwischen Planeggs Samuel Schewe und Keeper Marijan Krasnic, der an das entscheidende Tor im von Deutschland verlorenen EM-Finale 2008 gegen Spanien (0:1) erinnerte, und lupfte die Kugel zur Gäste-Führung ins Netz (35.).

Bis dato hatte im Georg-Heide-Stadion fast ausschließlich die Heimmannschaft gespielt, die beste Chance hatte Mario Simic in der Anfangsphase nach einem Steilpass von Valentino Gavric an den Pfosten gesetzt. Insgesamt hatte aber der letzte Zug gefehlt.

Vidak ließ sich davon allerdings nicht entmutigen, wechselte zunehmend offensiver und stellte auch das System um. Mit Dreierkette entwickelte sich in Planegg schließlich ein offener Schlagabtausch in den letzten 20 Minuten – mit dem besseren Ende für den SVP: Zunächst tankte sich Gavric nach einem langen Ball im Sechzehner durch und markierte den Ausgleich (76.), dann sorgte Martin Bauer, der wieder offensiv ran durfte, für den 2:1-Siegtreffer (82.). All das spielte für das große Ganze aber keine Rolle mehr, weil der FC Wacker München erneut ziemlich zeitgleich mit dem 3:0 die letzten Restzweifel am eigenen Erfolg ausräumte.

Aich, Denklingen, Neuhadern – So ging die Relegation für Planegg flöten

Und so war die Stimmung an der Hofmarkstraße trotz des Sieges zum Saisonabschluss relativ gedrückt. Am Ende fehlte ein Punkt zur Relegation. „Sehr enttäuschend“ nannte Martin Woytalla, Sportlicher Leiter des SVP, den Ausgang der Runde. Und auch Coach Vidak war die Ernüchterung anzumerken. Er stellte aber klar: „Wir haben es woanders verloren.“

So etwa beim bitteren 0:0 im August beim FC Aich, der schlussendlich als hoffnungslos abgeschlagenes Tabellenschlusslicht mit insgesamt nur neun gesammelten Punkten in die Kreisliga abgestiegen ist. „Das Spiel kommt einem natürlich als Erstes in den Kopf“, sagte Vidak. Oder aber die überraschende 0:1-Heimniederlage gegen den VfL Denklingen Mitte April, als die Planegger trotz bester Chancen und nach einem Slapstick-Gegentor verloren. Den letzten vermeidbaren Nackenschlag erlebte der SVP erst vor gut zwei Wochen, als er zu Hause gegen den damaligen Drittletzten, FC Neuhadern mit Planeggs ehemaligem Trainer Dario Casola an der Seitenlinie, nur 1:1-Unentschieden spielte und damit die Chance verpasste, die Niederlagen der Konkurrenz zu nutzen und auf Platz zwei zu springen.

SV Planegg nächste Saison: Besser abschneiden als Platz drei

Doch alles Lamentieren bringt den Planeggern nichts, die trotzdem als Aufsteiger eine bärenstarke Saison hinter sich haben. Daher blickt Vidak auch schon voraus und nimmt den Auftritt im Saisonfinale gegen Bad Heilbrunn als Mutmacher. „Wir haben am Ende die nötige Energie reingebracht und gesehen, dass wir Spiele auch gegen starke Mannschaften drehen können. Das ist gut für nächste Saison.“

Wohin es dann gehen soll, verriet der Trainer auch schon mit einem Augenzwinkern: „Wir wollen besser abschneiden als dieses Jahr.“ Nach Platz drei ist die Zielsetzung also klar. mg